iPhone 13 Pro Max refurbished prijzen vergelijken

Een refurbished iPhone 13 Pro Max kopen is perfect als je op zoek bent naar een high-end iPhone met een groot scherm. Dit toestel heeft dezelfde geavanceerde technologieën en specificaties als een nieuw toestel, maar dan voor een lagere prijs. En bovendien is het ook nog eens duurzamer! Gebruik daarom onze prijsvergelijker op deze pagina om de beste deal te scoren!

Wat is refurbished?

Een refurbished iPhone 13 Pro Max is een gebruikt toestel dat door een professionele partij is opgeknapt en opnieuw verkoopklaar is gemaakt. Dit betekent dat het toestel uitvoerig is getest en gerepareerd indien nodig, zodat het weer in uitstekende staat verkeert. Het grote voordeel van een refurbished iPhone 13 Pro Max is dat je een betrouwbaar toestel krijgt voor een lagere prijs dan een gloednieuw toestel. Dit maakt het dus anders dan tweedehands, daarbij weet je namelijk maar nooit wat je echt in huis haalt.

Het verschil tussen de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max

Beide toestellen hebben dezelfde geavanceerde technologieën en specificaties, zoals het A15 Bionic-chip en het Pro Camera-systeem. Het grootste verschil is het formaat van de toestellen: de iPhone 13 Pro Max heeft een groter scherm van 6,7 inch, terwijl de iPhone 13 Pro een scherm heeft van 6,1 inch. Daarnaast heeft de iPhone 13 Pro Max een iets grotere batterij dan de iPhone 13 Pro.

Waarom een refurbished iPhone 13 Pro Max?

Naast de goedkopere prijs heeft het kiezen voor een refurbished iPhone 13 Pro Max ook een positief effect op het milieu. Een refurbished toestel is namelijk al eerder geproduceerd, waardoor de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen die vrijkomen bij de productie van nieuwe toestellen worden verminderd. En met de nieuwste technologieën en specificaties functioneert een refurbished iPhone 13 Pro Max net zo goed als een gloednieuw toestel, dus het is een slimme keuze voor zowel je portemonnee als het milieu. Geen wonder dat steeds vaker mensen voor refurbished kiezen.

Hoe vind je de beste prijs?

Bij iPhoned begrijpen we dat je altijd op zoek bent naar de beste deal. Daarom hebben we een handige prijsvergelijker waarmee je gemakkelijk de beste prijs kunt vinden voor een refurbished iPhone 13 Pro Max. Onze prijsvergelijker toont de actuele prijzen van verschillende aanbieders van refurbished toestellen en helpt je om de beste deal te vinden die bij jouw wensen en budget past. Zo kun je er zeker van zijn dat je nooit te veel betaalt voor jouw refurbished iPhone 13 Pro Max.