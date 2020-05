Deze week zetten we de iPhone SE 2020 tegenover de iPhone XR: wat is de beste betaalbare iPhone voor jou? Check het in onze video van de week.



Video van de week: iPhone SE 2020 vs iPhone XR

De iPhone SE 2020 is de beste betaalbare iPhone die Apple in jaren heeft uitgebracht, zoals je ook al in onze uitgebreide iPhone SE 2020 review kon lezen en zien. Toch heeft het toestel voor 2020 een erg ouderwets design, wat een reden kan zijn om toch naar een alternatief op zoek te gaan.

Kijken we puur naar de prijs, dan is de iPhone XR het enige alternatief dat in de buurt komt van de adviesprijs van de nieuwe SE. In tegenstelling tot de SE heeft de XR wel een modern ontwerp, met een voorkantvullend scherm dat tot aan de randen doorloopt.

Daarnaast is de iPhone XR uitgerust met Face ID in plaats van Touch ID, zodat je het toestel kunt ontgrendelen door er simpelweg naar te kijken. Deze Face ID-camera zorgt er bovendien voor dat je ook Animoji en Memoji op deze iPhone kunt gebruiken.

In onze video van de week zetten we de overeenkomsten en verschillen tussen de SE 2020 en XR voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde beslissing kunt maken.

