Review-update: iPhone SE is nog steeds een aanrader (Video)

Ook in 2021 durven wij de iPhone SE gerust aan te bevelen. Perfect is het toestel echter niet. Hoe dit precies zit, vertellen we je in onze video van de week: dit is de review-update van de iPhone SE 2020.

De iPhone SE 2020 is nu iets meer dan een jaar verkrijgbaar en dus is het tijd om de smartphone opnieuw te bekijken. Kan hij nog steeds prima meekomen, of kun je beter een andere telefoon in huis halen? Redacteur Wouter vertelt het je in onze nieuwe iPhone SE review-update video.

Het korte antwoord is ja: de iPhone SE kan nog steeds prima meekomen. Het toestel is snel genoeg voor alledaagse taken, we waren bijna vergeten hoe vlot Touch ID (de vingerafdrukscanner) ook alweer werkt en het compacte design heeft wel wat.

Maar, helemaal perfect is de telefoon niet. Het oubollige design zal niet iedereen aanstaan en ook het kleine scherm heeft nadelen. Films kijken of games spelen is bijvoorbeeld geen pretje.

Ook grijp je met de iPhone SE naast 5G-internet. Alleen de iPhone 12-telefoons (en straks de iPhone 13) kunnen met dit nieuwere netwerk overweg. Kun je met al deze minpunten leven? Dan haal je met de iPhone SE de Apple-smartphone met waarschijnlijk de beste prijs-kwaliteitsverhouding in huis.

iPhone SE in huis halen

Het afgelopen jaar is de telefoon namelijk alleen maar in prijs gezakt. Een losse iPhone SE heeft een officiële adviesprijs van 492 euro, maar is voor tientallen euro’s minder in huis te halen. Bij een iPhone SE met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af.

Het voordeligst ben je natuurlijk uit met een refurbished iPhone SE. Dit toestel is eerder in gebruik geweest, maar werkt als nieuw en je hebt gewoon garantie.