Ga je dit jaar een nieuwe iPhone kopen, maar hoef je niet per se het nieuwste van het nieuwste? Dan kan een oudere iPhone een uitstekende keuze zijn. Maar welke iPhone kun je met een gerust hart kopen, en welk model kun je beter laten liggen? Daar geven we in deze video antwoord op.

Video: Oudere iPhones in 2020

Eind 2019 bracht Apple de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max uit. Dit zijn stuk voor stuk indrukwekkende toestellen, maar niet voor iedereen. De telefoons zijn bijvoorbeeld behoorlijk prijzig, en wellicht heb je alle nieuwe functies en mogelijkheden helemaal niet nodig. Veel mensen zijn waarschijnlijk beter af met een oudere iPhone.

De afgelopen weken boog de redactie van iPhoned zich daarom over de vraag welke oudere iPhones in 2020 nog de moeite waard zijn. We stelden hierbij als eis dat het toestel iOS 13 moet kunnen draaien. We behandelden daarom de iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS en iPhone XR. In onderstaande video geven we per toestel antwoord op deze vraag:

Ging de video iets te snel, of wil je meer informatie over een specifiek toestel? Dan verwijzen we je graag door naar de geschreven review-updates. In deze artikelen gaan we per toestel uitgebreid in op de voor- en nadelen, en zaken waar je bij aanschaf op moet letten:

iPhone 6S → De iPhone 6S is in 2020 een prima toestel, maar biedt geen zekerheid

iPhone SE → De iPhone SE is in 2020 handzaam en achterhaald tegelijk

iPhone 7 → iPhone 7 is nog steeds een prima koop, maar de tijd begint te dringen

iPhone 8 → De iPhone 8 is in 2020 een uitstekend instapmodel

iPhone X → iPhone X is anno 2020 ingehaald door eigen opvolger

iPhone XS → De iPhone XS is in 2020 een lastig geval

iPhone XR → Ook in 2020 gaat de iPhone XR nog goed mee



