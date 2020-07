De onthulling van de iPhone 12 komt langzaam maar zeker in zicht, dus is het hoog tijd om de belangrijkste geruchten op een rij te zetten. Kijk mee met onze video van de week.

iPhone 12-video: dit verwachten wij

Het nieuwe iPhone-seizoen staat voor de deur, dus de redactie van iPhoned is druk in de weer om jou iedere dag van het laatste nieuws te voorzien. De afgelopen weken kon je al heel wat uitgebreide verwachtingsartikelen lezen van alle vier de iPhones die we verwachten.

Deze week leggen we ook in videovorm uit wat wij van de opvolger van de iPhone 11 verwachten. In zes minuten praten we je bij over onze acht iPhone 12-verwachtingen, van de camera tot het design, de prijs en releasedatum.

We zitten inmiddels middenin de periode dat er bijna dagelijks geruchten opduiken. Zo namen we deze video vlak op voor het moment dat Apple de iPhone 12 officieel met een paar weken uitstelde.

Volg iPhoned ook op YouTube

Op ons YouTube-kanaal zie je iedere week een nieuwe video. Nu staan we stil bij de volgende iPhone, maar je vindt er ook regelmatig praktische tips om alles uit je Apple-apparaten te halen. Daarnaast reviewen we natuurlijk de nieuwste Apple-producten en hebben we regelmatig toffe winacties.

Ook dit jaar ben je zowel op onze website als op YouTube bij ons aan het juiste adres als je alles over de iPhone 12 wil weten. We gaan alle vier de iPhones uiteraard uitgebreid reviewen en testen, zodat jij straks een weloverwogen beslissing kunt maken. Wie weet hebben we ook nog wel een winactie voor je in petto, iets waar trouwe lezers vast al naar uitkijken.