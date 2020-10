iPhone 12 videoreview: Apple legt de lat ongelooflijk hoog

Eindelijk is hij daar: de iPhone 12. Wij hebben Apples nieuwe telefoon uitgebreid getest en zijn razend enthousiast. In onze iPhone 12 videoreview bespreken we waarom Apple met het basismodel de Pro-versies bijna overbodig maakt.

Check onze iPhone 12 videoreview

Vaste iPhoned-bezoekers hebben de geschreven iPhone 12 review natuurlijk al gelezen, maar nu doen we er nog een schepje bovenop. We hebben namelijk ook een videoreview van Apples nieuwe basismodel. Lars legt beknopt uit waarom hij zo enthousiast is over de iPhone 12.

De nieuwe iPhone is dit jaar namelijk zo goed dat hij de duurdere Pro-versies bijna overbodig maakt. Voor de meeste mensen is het reguliere model echter zonder twijfel dé beste koop. De iPhone 12 heeft namelijk een prachtig oled-scherm, is dankzij 5G-ondersteuning klaar voor de toekomst en razendsnel in het dagelijks gebruik.

Al met al maakt de iPhone 12 de Pro-versies dus bijna overbodig. Bijna overbodig: wanneer je veel in de weer bent met fotografie heeft de iPhone 12 Pro (Max) dankzij de extra camera en LiDAR-scanner duidelijk een streepje voor op het instapmodel. Daarover gesproken, Apples beste smartphone van 2020 zijn we momenteel druk aan het testen en de video daarvan verschijnt volgende week op ons YouTube-kanaal.

→ Lees ook de geschreven iPhone 12-review

