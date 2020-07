Apple bevestigt: iPhone 12 officieel vertraagd, verschijnt ‘paar weken later’

Een bijzonder moment: Apple heeft officieel bevestigd dat de iPhone 12 later verschijnt dan we gewend zijn. Een release in september is daarmee van de baan.

iPhone 12 officieel vertraagd

Apple deed de aankondiging tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Apple CFO Luca Maestri legt uit dat het bedrijf vorig jaar nieuwe iPhones in september verkocht. Dit jaar verwacht Apple dat de nieuwe iPhones meerdere weken vertraagd zijn.

Als we kijken naar de exacte datum waarop de iPhone 11 en iPhone 11 Pro vorig jaar verkocht werden, dan was dat op 20 september. Een paar weken later betekent dus dat we de iPhone 12-modellen op zijn vroegst halverwege oktober kunnen verwachten.

Hiermee bevestigt Apple geruchten die al maanden her en der opduiken. Zo liet chipmaker Qualcomm gisteren nog weten dat een 5G-smartphone van een groot bedrijf uitgesteld werd, waarbij we al het vermoeden hadden dat het hier om de iPhone ging.

De aankondiging is opvallend, omdat het bedrijf nooit met een woord spreekt over onaangekondigde iPhones. Dit is de eerste keer dat het bedrijf de nieuwe iPhones vroegtijdig bevestigt en informatie geeft over de verschijningsdatum.

Maestri heeft niet uitgelegd waarom de iPhone 12 is vertraagd, maar de coronacrisis zal hier ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld. Apple is nog steeds afhankelijk van heel wat externe partijen om een smartphone in elkaar te zetten, te leveren en verkopen. De kans is dus groot dat één van deze schakels is uitgevallen of vertraging heeft opgelopen.

Naar verwachting brengt Apple dit najaar vier nieuwe iPhones op de markt: de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de regelrechte opvolgers van de 2019 iPhones. Daarnaast brengt Apple de iPhone 12 mini uit, een 5,4 inch-toestel dat een stuk kleiner is.

Wat betekent dit voor het Apple event?

De grote vraag is nu natuurlijk wat dit voor het Apple-event betekent. Ieder jaar presenteert Apple zijn nieuwe producten in september, maar met deze vertraging zou het zomaar kunnen dat ook dit evenement een paar weken opschuift. In het verleden is het al vaker voorgekomen dat iPhones pas in oktober verschenen, zoals de iPhone XR een paar jaar terug.

Het kan dus nog steeds dat Apple ervoor kiest om de iPhone 12-modellen, Apple Watch Series 6 en eventueel een nieuwe iPad Air 2020 in september te presenteren. Je moet dan simpelweg wat langer wachten tot je een bestelling kunt plaatsen. Op iPhoned houden we het nieuws uiteraard goed in de gaten, zodra we meer weten houden we je op de hoogte. Check tot die tijd onze iPhone 12-verwachtingen en de video hieronder.