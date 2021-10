Zo verwijder je een WhatsApp-bericht voor jou en de ontvanger

Heb je een WhatsApp-bericht gestuurd waar je later spijt van hebt? Gelukkig is het makkelijk om het appje zowel voor jou, als de ontvanger te verwijderen. Dit is hoe je dat doet.

Een WhatsApp-bericht verwijderen: zo werkt het

Je herkent het vast wel. Je hebt meerdere mensen met dezelfde naam in je contactenlijst en stuurt per ongeluk de verkeerde een WhatsApp-bericht. Of je stuurt een bericht vol spelfouten waardoor er mogelijk verwarring kan ontstaan om wat je nou eigenlijk bedoelt.

Gelukkig is het in WhatsApp mogelijk om deze berichten te verwijderen. Het goede nieuws is dat dit mogelijk is voor beide kanten: zowel jij, als de ontvanger kunnen het bericht na verwijdering niet meer lezen. Diegene aan wie je het appje stuurt ziet in plaats daarvan een melding dat het bericht gewist is. Hierdoor weet hij of zij dus niet wat je hebt gestuurd.

Zo verwijder je een WhatsApp-bericht

Wil je een WhatsApp-bericht verwijderen? Dat werkt als volgt:

Open een gesprek in WhatsApp; Houd het bericht dat je wilt verwijderen ingedrukt tot er een menu verschijnt; Tik op het prullenbak-icoon; Kies in het menu dat verschijnt ‘Verwijder voor iedereen’; Het bericht wordt nu voor zowel jou als de ontvanger gewist.

De tijdslimiet tussen het besturen van een bericht en het verwijderen van een WhatsApp-bericht is vrij lang. Je hebt tot ongeveer een uur na verzenden om het bericht in te trekken.

Houd er rekening mee met dat het voor de ontvanger zichtbaar is dat je een bericht hebt verwijderd. Bij het verwijderde bericht staat dan ‘Dit bericht is verwijderd’. Uiteraard kan het wel voorkomen dat iemand je bericht al heeft gelezen vóórdat je het hebt verwijderd.

