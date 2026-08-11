WhatsApp voegt 5 nieuwe knoppen toe aan je chats (en die zijn héél handig)

WhatsApp heeft maar liefst vijf nieuwe knoppen toegevoegd aan je chats, die waarschijnlijk regelmatig van pas komen. Zo werken ze!

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Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! De berichtendienst heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, waarin maar liefst vijf knoppen worden toegevoegd aan gesprekken in WhatsApp. Met de nieuwe buttons krijgen gebruikers meer mogelijkheden in groepsgesprekken. Ben je benieuwd naar alle veranderingen in WhatsApp? Deze nieuwe knoppen ga je waarschijnlijk vaak gebruiken in WhatsApp!

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1. Maak een vergelijkbare groep

WhatsApp heeft het eenvoudiger gemaakt om een nieuw groepsgesprek te maken. Wil je een nieuw groepsgesprek maken, maar zitten veel van de deelnemers al in een bestaande chat? Dan kun je vanuit dat gesprek voortaan gemakkelijk een nieuwe groep maken. Met de nieuwe knop ‘Maak een vergelijkbare groep’ begin je met dezelfde leden een nieuw groepsgesprek. Je vindt de nieuwe knop als volgt in WhatsApp:

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek en tik op de groepsnaam; Scrol naar beneden en tik op ‘Maak een vergelijkbare groep’; Pas de deelnemers aan als dat nodig is; Tik op volgende en maak een groepsnaam aan; Kies tot slot voor ‘Maak’.

2. Bekijk wijzigingen in leden

Wil je een groepsgesprek maken met de nieuwe knop, maar mis je een deelnemer? In dat geval is de kans groot dat iemand de groep heeft verlaten of uit de groep is verwijderd. WhatsApp heeft voor dit soort situaties nog een handige button toegevoegd, want je kunt voortaan eerdere wijzigingen in groepsgesprekken terugzien. Updates van de afgelopen zestig dagen blijven beschikbaar in WhatsApp. Zo vind je die:

Open WhatsApp;

Ga naar een groepsgesprek en tik op de groepsnaam;

Scrol naar beneden en tik op ‘Bekijk wijzigingen in leden’;

Bekijk daar de updates van de afgelopen 60 dagen.

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3. Polls

Verstuur je regelmatig peilingen in WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want polls hebben er meer functies bij. WhatsApp heeft een handige knop toegevoegd, waarmee je een eindtijd kunt instellen bij peilingen. Na het bereiken van de deadline kunnen geen stemmen meer worden uitgebracht in de poll en kunnen eerdere stemmen niet meer worden aangepast. Namen van stemmers kun je daarnaast voor het eerst verbergen. Hier doe je dat:

Open WhatsApp;

Ga naar een groepsgesprek naar keuze;

Tik op het plussymbool (+) naast de typbalk;

Kies voor ‘Peilingen’;

Vul de velden onder ‘Vraag’ en ‘Opties’ in;

Zet de schakelaar achter ‘Eindtijd instellen’ aan;

Kies tot slot een eindtijd en tik op ‘Verzend’.

4. Opslag beheren

Te weinig beschikbare opslagruimte is een bekend probleem bij veel smartphones. Toestellen krijgen steeds meer opslagruimte, maar bestanden worden ook steeds groter. WhatsApp heeft daarom een handige knop geïntroduceerd bij groepsgesprekken, want je kunt de opslag bij ieder gesprek beheren. Zo kun je grote bestanden als lange video’s eenvoudig weer verwijderen. De nieuwe knop vind je hier:

Open WhatsApp;

Ga naar een groepsgesprek en tik op de groepsnaam;

Kies voor ‘Opslag beheren’;

Tik op ‘Selecteer’;

Selecteer de foto’s en video’s naar keuze en tik op de prullenbak rechtsonder.

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5. Meldingen

Groepsgesprekken hebben er nog een handige knop bij gekregen, want je kunt voor het eerst alle deelnemers in één keer vermelden in een bericht. Waar je voorheen alle leden individueel moest benoemen in een bericht, kun je voortaan simpelweg @iedereen vermelden in een bericht. Vervolgens krijgen alle deelnemers een notificatie van het bericht. Je vindt de nieuwe knop in WhatsApp als volgt:

Open WhatsApp;

Ga naar een groepsgesprek naar keuze;

Typ het @-symbool in de typbalk;

Tik op ‘iedereen’ en schrijf je bericht uit;

Verstuur tot slot je bericht door op de groene knop met het pijltje te tikken.

Zit je in een groepsgesprek met meer dan 32 deelnemers? Dan is de nieuwe knop alleen beschikbaar voor beheerders van het groepsgesprek in WhatsApp. Op die manier voorkomt de berichtendienst dat leden misbruik maken van de nieuwe optie. Wil je alleen nog maar meldingen krijgen van vermeldingen in groepen? Ga dan naar een groepsgesprek, tik op de groepsnaam en kies onder ‘Meldingen > Ontvang meldingen over’ voor ‘Hoogtepunten’. Zo krijg je niet meer alle notificaties van een groepsgesprek binnen, maar ontvang je alleen meldingen die relevant zijn voor jou.

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft er dus maar liefst vijf knoppen bij, die je allemaal in groepsgesprekken terugvindt. Voor privégesprekken zijn vooralsnog geen nieuwe functies beschikbaar. De nieuwe buttons zijn beschikbaar in WhatsApp versie 26.30.78 en nieuwer. Zie je de nieuwe functies nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want het uitrollen van nieuwe features kan enkele dagen tot weken duren.

Met de nieuwe knoppen voert WhatsApp handige verbeteringen door in groepsgesprekken. Het is veel eenvoudiger om een nieuwe groep aan te maken en om wijzigingen in de samenstelling van gesprekken terug te zien. Je kunt alle leden bovendien voor het eerst in één keer vermelden. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!