iPhone laadt maar op tot 80 procent – dit is waarom

Laadt jouw iPhone maar op tot 80 procent? Dat heeft waarschijnlijk te maken met een functie bij de instellingen van het toestel. Zo werkt geoptimaliseerd opladen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone laadt op tot 80 procent

Ligt jouw iPhone iedere nacht aan de lader, maar blijft de batterij altijd steken op 80 procent? Dan is de kans groot dat je geoptimaliseerd opladen aan hebt staan. Apple heeft de functie geïntroduceerd bij iOS 13. Met geoptimaliseerd opladen weet je iPhone dankzij machine learning wanneer je het toestel iedere dag aan de lader legt. Met de functie ingeschakeld laadt je iPhone trager op, zodra de batterij op 80 procent staat.

De telefoon wordt vervolgens wel opgeladen tot 100 procent, maar dit gaat langzamer om de accu zo minder te belasten. Je iPhone weet bij geoptimaliseerd opladen wanneer je het toestel weer gaat gebruiken, zodat de telefoon op dat moment weer volledig opgeladen is. Bij de iPhone 15 heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd aan geoptimaliseerd opladen, waarbij de iPhone wél stopt met opladen bij 80 procent.

Geoptimaliseerd opladen bij de iPhone 15

Bij de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) kun je een limiet instellen bij het opladen. De accu van de iPhone presteert doorgaans het beste als deze tussen de 20 en de 80 procent opgeladen is. De batterij slijt sneller als deze (te) lang aan de lader ligt, zeker als het toestel al opgeladen is tot 100 procent. Daarom kun je een oplaadlimiet instellen bij de iPhone 15-serie. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Batterij’; Kies voor ‘Oplaadoptimalisering’; Selecteer ‘80%-limiet’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In iOS 17 kun je enkel kiezen dat je iPhone oplaadt tot 80 of 100 procent, vanaf iOS 18 heb je ook de mogelijkheid om de oplaadlimiet op 85, 90 of 95 procent in te stellen. Wil je juist dat je iPhone wel volledig oplaadt als die aan de lader ligt? Zorg er dan voor dat je bij ‘Instellingen > Batterij > Oplaadoptimalisering’ voor ‘Geoptimaliseerd opladen’ kiest. Je iPhone laadt in dat geval op tot 100 procent, maar zorgt ervoor dat de accu zo min mogelijk wordt belast.

Voordelen van oplaadlimiet

Het belangrijkste voordeel van de oplaadlimiet is dat de accu van de iPhone minder snel slijt als deze maar tot 80 procent oplaadt. Dit zie je vooral terug in de batterijconditie van de telefoon, deze zal sneller verslechteren als je iPhone te lang aan de lader ligt en blijft opladen. Ben je overdag vaak lang van huis en gebruik je jouw iPhone veel? Dan kun je beter geen oplaadlimiet instellen, zodat je langer met je telefoon doet.

Het instellen van een oplaadlimiet op 80 procent is alleen mogelijk bij de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max). Bij eerdere iPhones kun je enkel kiezen voor geoptimaliseerd opladen. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe smartphone en wil je zuiniger omgaan met de accu? Bekijk dan de beste prijzen van de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!