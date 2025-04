WhatsApp voegt nieuwe functie toe (die verraadt dat je online bent)

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd, die onthult wanneer je online bent. Benieuwd hoe dat werkt? Dit moet je weten.

WhatsApp voegt functie toe

Lees jij wel eens ongezien mee met groepsgesprekken? Dan hebben we slecht nieuws, want WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd. Met de nieuwe feature zie je hoeveel gebruikers online zijn in een groepsgesprek. Deze informatie wordt getoond onder de titel van de groepschat. Daar zag je eerder nog de namen van alle groepsleden, maar daar komt in de nieuwste versie van WhatsApp verandering in.

Bij de vernieuwde versie van WhatsApp wordt weergegeven hoeveel gebruikers een groepsgesprek op een bepaald moment geopend hebben. Onder de groepstitel verschijnt hoeveel leden in totaal online zijn, je ziet dan bijvoorbeeld ‘2 online’ staan. Je weet in dat geval dat er op dat moment twee gebruikers actief zijn in het groepsgesprek, dat zijn jij en een andere contactpersoon. Wil je dat liever niet? Zo schakel je de functie uit.

Online verbergen op WhatsApp

In de nieuwste versie van WhatsApp toont de chatdienst hoeveel gebruikers in een groepsgesprek zitten op hetzelfde moment. Deze informatie verschijnt in de ondertitel van de groep. Gevolg is dat je niet meer in één oogopslag ziet wie de deelnemers van de groep zijn of wie aan het typen is. Heeft dat je voorkeur? Dan kun je verbergen dat je online bent. Dat doe je als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Ga naar ‘Instellingen’; Open ‘Privacy’; Tik op ‘Laatst gezien en online’; Kies voor ‘Niemand’ onder ‘Wie kan mijn meldingen Laatst gezien zien’; Selecteer tot slot ‘Zelfde als Laatst gezien’ onder ‘Wie kan zien dat ik online ben’.

Heb je de functies uitgeschakeld? Dan toont WhatsApp aan niemand dat je online bent, ook niet in groepsgesprekken. Nadeel is wel dat deze informatie ook niet meer zichtbaar is bij andere contactpersonen. Je kunt dus niet zien wanneer iemand online is of wanneer iemand WhatsApp voor het laatst heeft geopend. Wil je dit wel zien? Selecteer in dat geval alle contacten waarvoor je jouw ‘Laatst gezien’ en ‘Online’ wilt verbergen, van het restant zie je deze gegevens vervolgens wél.

WhatsApp heeft de nieuwe functie inmiddels uitgebracht voor alle gebruikers wereldwijd. Het kan even duren voordat je de nieuwe feature in de applicatie ziet. Doorgaans neemt het uitrollen van een nieuw onderdeel in de app een aantal dagen tot weken in beslag. Het is daarom mogelijk dat je de nieuwe ondertitel in groepsgesprekken nu nog niet ziet, maar dat de functie binnenkort verschijnt.

Je hoeft WhatsApp overigens niet bij te werken, want er is geen update beschikbaar. In plaats daarvan rolt WhatsApp de nieuwe functie uit in de huidige versie van de applicatie. Binnenkort zie je dus hoeveel contacten online zijn in een groep op WhatsApp. Welke personen dat precies zijn zie je (vooralsnog) niet.