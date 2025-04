Zo maak je snel en gemakkelijk meer opslagruimte vrij op je iPhone

Raakt de opslagruimte op je iPhone vol, dan heeft dat geen positief effect op de snelheid. We laten zien hoe je snel weer ruimte vrijmaakt.

Zo maak je opslagruimte vrij

Om te beginnen kun je opslagruimte vrijmaken door apps die je niet gebruikt te verwijderen. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt kijken welke apps de meeste ruimte innemen en vervolgens kiezen welke van die apps je niet meer nodig hebt. Dat doe je op de volgende manier:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘iPhone-opslag’.

Je ziet nu in een oogopslag welke apps de meeste opslagruimte in beslag nemen. Staat daar een app tussen die je niet of nauwelijks gebruikt, dan is het een goed idee om die app te verwijderen. Je maakt dan relatief snel veel ruimte vrij.

Automatisch opslagruimte vrijmaken

Je kunt ook instellen dat apps die je al een hele tijd niet gebruikt automatisch worden ‘opgeruimd’. Daarbij gaan de bijbehorende documenten en gegevens niet verloren, maar het levert je wel opslagruimte op. Deze functie stel je als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’ en dan op ‘App Store’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Ruim apps op’ in.

Foto’s en video’s

Daarnaast nemen foto’s en video’s al snel veel opslagruimte in. Het is dan een goed idee om iCloud-foto’s te gebruiken. Alle foto’s die je maakt worden dan niet op je iPhone opgeslagen, maar in je iCloud. Je kunt ze dan wel gewoon openen zoals je gewend bent, mits je bent verbonden met internet. Dat kan dan overigens ook op andere Apple-apparaten als je die hebt. Inschakelen doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Foto’s’ en schakel ‘Synchroniseer deze iPhone’ in;

Zorg dat er een vinkje staat achter ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

Meer tips?

