De Apple Watch heeft sinds watchOS 11.4 een nieuwe functie voor het alarm. Zo hoor je toch het alarm zelfs al heb je de Stille modus aan.

Zo zet je de nieuwe (stille) alarm-functie aan op je Apple Watch

Het gedoe rondom watchOS 11.4 is eindelijk voorbij en de functie is nu beschikbaar voor iedereen. In de update zitten drie nieuwe functies, waarvan één toch wel heel handig is.

Deze optie heeft te maken met de stille modus. De stille modus zorgt ervoor dat je geen geluiden hoort wanneer je bijvoorbeeld een notificatie ontvangt op je Apple Watch. In plaats daarvan kun je een zachte trilling instellen, zodat je toch weet dat er een bericht voor je is binnengekomen.

Door deze functie werd ook een alarm dat je hebt ingesteld het zwijgen opgelegd. Maar daar komt met watchOS 11.4 nu verandering in. Door een optie aan te zetten hoor je ’s ochtends toch een alarm, zelfs al heb je de Apple Watch op stil staan.

Dit stel je op de volgende manier in:

Stille modus alarm instellen op je Apple Watch Druk de Digital Crown in op je Apple Watch, dit is de ronde knop aan de zijkant; Open de app ‘Wekkers’; Tik op het alarm dat je hebt ingesteld; Scrol naar beneden en zet de schuifknop bij ‘Doorbreek stille modus’ op aan.

Naast de app Wekkers kun je ook via de app ‘Slaap’ het stille alarm inschakelen op je Apple Watch. In de app Slaap tik je dan linksboven op het icoontje met de wekker. Zet daarna (indien nodig) de optie ‘Wekker’ aan. Vervolgens tik je op ‘Horen en voelen’ en zet je de functie bij ‘Doorbreek stille modus’ aan.

