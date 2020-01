De Smart Lock-app van Google heeft een update gekregen, waardoor jij je iPhone nu kunt gebruiken als extra beveiligingssleutel bij het inloggen met Google-accounts.



Tweefactor-authenticatie met je iPhone

Voor Android-smartphones was het al een tijdje mogelijk om ze te gebruiken als tweefactorauthenticatie bij het inloggen bij Google-diensten. Door de update zijn nu ook iPhones te gebruiken als beveiligingssleutel voor tweefactorauthenticatie.

Tweestapsverificatie of tweefactorauthenticatie wordt steeds vaker gebruikt. Dat is ook verstandig, want alleen een wachtwoord is vaak niet veilig genoeg. Soms wordt een code verstuurd via sms, maar ook dit is minder veilig dan tweefactorauthenticatie met een andere (fysieke) sleutel. Als je bijvoorbeeld inlogt op je MacBook, kan je je iPhone gebruiken als extra sleutel. Deze werkt dan net als een fysieke beveiligingssleutel.

Zo stel je Google Smart Lock in

Met Smart Lock wordt een code via bluetooth naar je iPhone gestuurd. Wanneer je inlogt, is het daarom allereerst belangrijk dat je iPhone in de buurt is en dat bluetooth is ingeschakeld. Het gaat daardoor niet via internet, wat ook voor meer veiligheid zorgt. Zo stel je het in:

Download Google Smart Lock in de App Store (onderaan dit artikel vind je een downloadlink); Vul het e-mailadres in waarmee je inlogt bij Google-diensten; Geef de app toestemming om bluetooth te gebruiken en meldingen te sturen. Dit is belangrijk, want anders werkt de beveiligingssleutel niet; Log in met je Google-account; Kies je iPhone om deze toe te voegen als beveiligingssleutel.

Als je nu inlogt op een Google-dienst met je account, wordt na het invoeren van je wachtwoord ook een code naar je iPhone verzonden. Deze code vul je vervolgens in, waarna je in je account kan.

Tweestapsverificatie en Apple

Privacy is heel belangrijk voor Apple. Het bedrijf heeft ook ingesteld dat je via Apple ID tweestapsverificatie in kan stellen. Ook stel je gemakkelijk tweefactorauthenticatie in op je Apple-apparaat. Het is verder mogelijk om zonder je iPhone (of ander Apple-apparaat) een beveiligingssleutel te gebruiken. Lees daarvoor onze tip over het instellen van een fysieke beveiligingssleutel met iOS 13.3.