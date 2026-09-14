Nieuwe vorm van oplichting bij Klarna: pas op voor deze gevaarlijke truc

Gebruikers van Klarna moeten oppassen voor een nieuwe phishingmail – oplichters zetten je onder druk om je identiteit te ‘bevestigen’.
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Nieuwe vorm van oplichting bij Klarna
De phishingmail die momenteel rondgaat in naam van Klarna begint overtuigend. Volgens het bericht is er een aanmelding op jouw Klarna-account vanaf een nieuw apparaat vastgesteld. Heb je dat niet zelf gedaan? Dan hoef je je geen zorgen te maken, maar je moet wel snel in actie komen. Je krijgt namelijk het verzoek om binnen 24 uur je identiteit te bevestigen. Doe je dat niet, dan zou je account tijdelijk worden geblokkeerd.
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Precies die tijdsdruk moet ervoor zorgen dat je niet rustig nadenkt, maar direct op de meegestuurde link klikt. Het bericht lijkt afkomstig van een team dat ‘Geavanceerde Authenticatie’ heet, maar dat heeft helemaal niets met Klarna te maken.
Pas op voor de link
De link in de mail leidt naar een nagemaakte inlogpagina. Daar proberen criminelen je Klarna-inloggegevens buit te maken. Ook het webadres verraadt dat er iets niet klopt. De link verwijst naar een domein dat niets met Klarna te maken heeft. De officiële inlogomgeving van Klarna gebruikt een adres dat begint met:
login.klarna.com/eu. Dit is een bekende truc bij phishing. Het bericht ziet er betrouwbaar uit, terwijl de link je uiteindelijk naar een compleet andere website stuurt.
Zo herken je het
Er zijn verschillende signalen waaraan je deze vorm van oplichting kunt herkennen:
- Tijdsdruk: je moet binnen korte tijd reageren.
- Dreiging: je account wordt mogelijk geblokkeerd.
- Nep-link: het webadres is niet van Klarna.
- Gevoelige informatie: er wordt gevraagd om inloggegevens of verificatiecodes.
Klarna geeft zelf aan dat het bedrijf nooit via onbekende links zal vragen om persoonlijke gegevens, wachtwoorden, bank- of kaartgegevens of accountverificatie.
Dit moet je doen
Heb je zo’n mail ontvangen? Klik dan nergens op en verwijder het bericht. Wil je controleren of er echt iets met je account aan de hand is, open dan zelf de Klarna-app of typ het officiële webadres handmatig in. Gebruik daarvoor dus niet de link uit de mail. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Klarna.
Heb je al iets ingevuld? Verander dan onmiddellijk je inloggegevens en schakel tweestapsverificatie in. Heb je bankgegevens gedeeld of geld overgemaakt, neem dan direct contact op met jouw bank. Klarna adviseert verder om je account te vergrendelen, fraude te melden en eventueel een virusscan uit te voeren.
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