Bankfraude voorkomen: zo zorg je ervoor dat oplichters er niet met je geld vandoor gaan

Een paar handige instellingen in je bank-app kunnen veel ellende voorkomen. Zo maak je het oplichters een stuk moeilijker om grote bedragen buit te maken!

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Bankfraude voorkomen: met deze tips voorkom je grote problemen

Oplichters worden steeds slimmer en proberen op allerlei manieren bij je geld te komen. Maar met deze instellingen kun je de grootste schade beperken.

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1. Zet je pushberichten aan in de app

Een van de makkelijkste maatregelen die je zelf kunt treffen is het inschakelen van pushberichten in de app van je bank. Je krijgt dan voortaan een melding op je iPhone als er geld van je rekening wordt afgeschreven.

Dat is vooral handig als er iets gebeurt wat je niet herkent. Zie je ineens een betaling die je zelf niet hebt gedaan, dan weet je dat meteen. Je kunt dan snel contact opnemen met je bank en waar nodig je rekening of betaalpas blokkeren.

2. Houd je daglimiet laag

Veel mensen stellen hun daglimiet één keer in en kijken er daarna nooit meer naar. Toch is het slim om je limiet niet onnodig hoog te zetten.

Je daglimiet bepaalt hoeveel geld je binnen een bepaalde periode kunt overboeken. Staat die veel hoger dan je normaal nodig hebt? Dan kan er bij bankfraude ook een groter bedrag worden overgemaakt en dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.

Moet je een keer wél een groot bedrag betalen? Dan kun je de limiet tijdelijk verhogen en daarna weer verlagen.

3. Verlaag ook je paslimiet

Hetzelfde geldt voor je betaalpas. Banken laten je meestal instellen hoeveel je per dag met je pas kunt betalen of bij een geldautomaat kunt opnemen.

Kijk daarom eens hoeveel je normaal gesproken echt nodig hebt. Een lagere paslimiet kan ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft wanneer iemand je pas of betaalgegevens in handen krijgt.

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4. Check je betaalprofiel

Ook het betaalprofiel van je bankpas is belangrijk. Bij banken die deze optie aanbieden, kun je bijvoorbeeld instellen dat je betaalpas alleen binnen Europa gebruikt kan worden. Veel bankfraude loopt via landen buiten Europa, dus dit is een makkelijke manier om oplichters het extra moeilijk te maken en grotere problemen te voorkomen.

Ga je niet buiten Europa op vakantie? Dan is er meestal ook geen reden om wereldwijd betalen aan te laten staan. Reis je wel naar een land buiten Europa, dan kun je het profiel tijdelijk aanpassen en na je reis weer terugzetten.

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