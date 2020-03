Werk je thuis of wil je (video)bellen met collega’s of vrienden? Dan is Google Hangouts een uitstekende en toegankelijke dienst om dat te doen. In deze beginnersgids leggen we alles uit om een vliegende start te maken.

Google Hangouts en Meet beginnergids

Google heeft met Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Agenda en Hangouts een uitgebreide collectie aan gratis diensten, die het makkelijk maken om ook vanuit huis productief te blijven. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een Google-account, die je gratis kunt aanmaken als je één van deze diensten voor het eerst opstart. In deze Google Hangouts-beginnersgids helpen we je een handje om ook zonder ervaring met de app uit de voeten te kunnen.

Belangrijk om van tevoren te weten: Google Hangouts en Google Hangouts Meet zijn twee afzonderlijke iOS-apps. We raden aan deze beide te installeren, omdat Meet het makkelijker maakt om videogesprekken te houden. Downloaden kan via de links onderaan dit artikel.

1. Zo zit Google Hangouts in elkaar (tekst, video enz)

Als je een Google-account hebt aangemaakt en ingelogd bent, ziet de Hangouts-app er verrassend simpel uit op je iPhone en iPad. Onderin beeld is een taakbalk, waarin je van links naar rechts je contacten, favoriete contacten, Hangouts en gesprekken ziet. Drie van de vier spreken voor zich en het tabblad ‘Hangouts’ bevat alle lopende chatgesprekken die je hebt.

Op de Mac of andere computer ziet de app er anders uit. Dezelfde tabbladen zijn echter aan de zijkant van je scherm te vinden. Daar zie je van boven naar beneden je contacten, Hangouts-gesprekken en oproepen. Door op de drie bolletjes eronder te tikken, open je de instellingen.

2. Gebruik Google Hangouts op al je apparaten

Het handige van Hangouts is dat je de dienst op nagenoeg al je apparaten kunt gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen met dezelfde Google-account. Of je nu iOS, Android, macOS of Windows gebruikt: Hangouts is overal beschikbaar. Dat maakt deze dienst een stuk toegankelijker dan FaceTime, dat alleen op Apple-apparaten te downloaden is.

Hangouts Google LLC 8,6 (466 reviews) Gratis via App Store

Hangouts Meet van Google Google LLC 4,4 (90 reviews) Gratis via App Store

macOS en Windows: link

Android: link

3. Nodig mensen uit voor een afspraak

Heb je Google Hangouts en Hangouts Meet goed werkend? Dan is het nu tijd om een (groeps)gesprek aan te maken. Omdat je in Hangouts zowel kunt chatten als bellen en videobellen, hangt het een beetje af waar jouw voorkeur naar uitgaat.

4. Zo stel je jouw camera, speakers en microfoon in

Voordat je iemand gaat (video)bellen, wil je natuurlijk weten of je eigen camera, microfoon en speaker het goed doen.

iPhone en iPad

Op je iPhone en iPad is dat makkelijk: de app gebruikt standaard de frontcamera en ingebouwde microfoon van je apparaat. Gebruik je een koptelefoon met microfoon (zoals de AirPods)? Dan schakelt Hangouts automatisch hierop over.

Mac

Om je Mac goed in te stellen, is het handig om even een testgesprek met jezelf te starten. Dat doe je als volgt.

Open de website van Hangouts of Meet op je Mac; Start een videogesprek door op het video-icoon te tikken; Druk op het tandwieltje rechts bovenin beeld; Onder het tabblad ‘Algemeen’ kun je voor video, microfoon en luidsprekers een apparaat kiezen.

Handig hierbij is de knop ‘Testen’ achter luidsprekers. Hiermee weet je zeker dat de app het goed doet als je echt met iemand in gesprek gaat.

5. Deel je scherm in Hangouts

Hangouts is ook een populaire dienst voor bedrijven en scholen. Daarom is het handig dat er een ingebouwde functie is om je volledige Mac- of computerscherm te delen vanuit de app. Zo kun je bijvoorbeeld al je collega’s een presentatie laten zien terwijl jij er uitleg bij geeft. Je doet dit als volgt.

Start een videogesprek; Klik op de drie puntjes rechts bovenin beeld (naast het tandwiel); Klik op ’Scherm delen’; Klik in de melding die verschijnt op ‘Sta toe’; Je volledige scherm wordt nu gedeeld en mensen in het gesprek zien nu hetzelfde wat jij ziet; Druk op ‘Stoppen’ om het delen te stoppen en verder te gaan met het gesprek.

Houd er rekening mee dat iedereen in het gesprek nu kan zien wat er op je scherm staat.

6. Groepsgesprek: zo stel je in wie er in beeld komt (layout aanpassen)

Zit je met een groep van meer dan vier mensen in een videogesprek? Dan kiest Google Hangouts er automatisch voor om de persoon die aan het woord is groot in beeld te brengen. In veel gevallen is dat handig, maar niet altijd. Gelukkig zijn er verschillende layout-opties aanwezig:

Start een Google Hangouts (Meet) groepsgesprek; Klik op het icoontje van de twee poppetjes rechts bovenin beeld; Klik op de persoon die je permanent in beeld wil zetten; Klik vervolgens op de punaise.

Een andere optie is om de volledige layout van het gesprek te wijzigen. Dit doe je door in de onderste balk op de drie puntjes te klikken. Vervolgens verschijnt een venster met meerdere manieren om je gesprek in beeld te brengen.

7. Problemen met verbinden? Probeer dit

Als veel mensen op Google Hangouts zitten of je zelf problemen hebt met je internetverbinding, kan de kwaliteit hard achteruit gaan of het gesprek zelfs uitvallen. Hoewel de app zelf al probeert om de verbinding in stand te houden, kun je de app ook een handje helpen. Dit doe je als volgt:

Druk tijdens een gesprek met slechte verbinding op het tandwiel; Klik op ‘Bandbreedte’; Controleer bij ‘Uitgaande video en Inkomende Video’ welke kwaliteit er geselecteerd is. Hoe lager de kwaliteit, hoe makkelijker de app het kan streamen.

Lukt het hierna nog steeds niet om een goed gesprek te voeren? Dan raden we aan om even de video uit te zetten door op het cameraatje te klikken. De app schakelt dan over op een audiogesprek, wat een stuk minder intensief is voor je internetverbinding.

Meer tips om goed thuis te kunnen werken

Op zoek naar meer handige tips en apps om thuiswerken te verbeteren? Check ons overzicht:

