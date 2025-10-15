Eufy deurbellen: deze kun je prima gebruiken zonder abonnement

Ben je op zoek naar een slimme deurbel? Kijk dan zeker eens naar de eufy deurbellen, die je zonder abonnement kunt gebruiken.

Slimme deurbellen

De eufy deurbellen staan bekend om hun goede kwaliteit en vereisen geen abonnement voor basisfunctionaliteit. Met functies zoals lokale opslag, tweeweg-audio en bewegingsdetectie bieden ze betrouwbare beveiliging zonder extra kosten.

Een eufy deurbel zonder abonnement vind je online in alle soorten en maten, maar de beste opties staan op de website van eufy. Twijfel je nog welke deurbel voor jou geschikt is? We stellen een aantal slimme deurbellen aan je voor.

Eufy deurbel S220

Deze draadloze videodeurbel is voorzien van een Sony 2K-sensor en heeft een geavanceerde vervormingscorrectie. Hierdoor zijn de opnames van iedereen die bij je aanbelt extra scherp. Dankzij de eufy-beveiligingstechniek worden vogels, honden en bladeren in de wind gedetecteerd. Daardoor krijg je geen melding bij de kleinste beweging, maar alleen wanneer er echt iemand voor je deur staat.

Je gebruikt deze eufy deurbel zonder abonnement en installeren is heel eenvoudig. De batterij gaat maar liefst een half jaar mee en vervolgens laad je hem snel weer op. Alle beelden worden met AES-256 gegevensversleuteling opgeslagen op de HomeBase, die in huis staat. Zo blijft alles veilig, zelfs wanneer iemand de deurbel met geweld zou verwijderen.

De abonnementvrije deurbel is weerbestendig volgens de IP65 standaard, wat betekent dat alles gewoon blijft werken bij extreme temperaturen (van -20 tot 50 graden Celsius). Je koopt deze eufy deurbel zonder abonnement voor een bedrag van 179,99 euro (nu tijdelijk 1 euro extra korting met code WS24E8210).

Eufy deurbel S330

Ook de S330 is een eufy videodeurbel zonder abonnement, maar deze gaat een stapje verder dan de S220. De S330 heeft namelijk twee camera’s en zodoende ook een dubbele bewegingsdetectie. Dankzij de ingebouwde AI voor menselijke detectie ontvang je van de S330 alleen een melding als er een persoon voor je deur staat. De deurbel herkent herkent zelfs je familie en vrienden, en kan worden geprogrammeerd om alleen bij onbekende bezoekers een melding te sturen. En dit alles zonder maandelijkse kosten.

De sensoren van de camera’s herkennen pakketten en sturen je automatisch een bezorgingsbericht. Bovendien kunnen pakjesdieven dankzij de twee camera’s detectie niet meer omzeilen. Je ontvangt direct een melding en beelden wanneer iemand bij het pakket in de buurt komt.

Het installeren van de S330 is net zo eenvoudig als de S220. De deurbel bewaart alle beelden met AES-128 gegevensversleuteling op de meegeleverde HomeBase. Je koopt de eufy deurbel S330 voor 249 euro (nu tijdelijk 10 euro extra korting met code WS24E8213).

Eufy deurbel S330 add-on

Bij deze eufy deurbel zonder abonnement is het mogelijk om er los een add-on bij te kopen, voor als je bij twee deuren een bel wilt plaatsen. Voor deze eufy deurbel S330 add-on betaal je een bedrag van 199 euro (nu tijdelijk 30 euro extra korting met code WS24T8213).

Eufy deurbel E340

De E340 is eveneens een eufy deurbel zonder maandelijkse abonnementskosten en zonder cloudopslag. Deze deurbel werkt zowel met als zonder een HomeBase. Zonder HomeBase heb je een opslag van 8 GB, met HomeBase heb je 16 GB. Alle beelden worden uiteraard versleuteld opgeslagen dankzij eufy security.

De E340 heeft een dubbele camera voor een uitgebreid beeld, inclusief nachtzicht in kleur. Deze eufy deurbel zonder abonnement is voorzien van een systeem met twee lampen in combinatie met een geavanceerd algoritme voor het opvangen en verwerken van licht. Dat zorgt voor een heldere nachtelijke kijkafstand tot maar liefst vijf meter.

De installatie van deze eufy deurbel zonder abonnement is net als de andere deurbellen heel eenvoudig. In tegenstelling tot de andere deurbellen heeft de E340 een verwisselbare batterij. Bewaar daarom een reservebatterij om snel te wisselen en laad de lege batterij op je gemak weer op. Gebruik je de bedrade modus dan wordt de batterij automatisch opgeladen. Zonder HomeBase betaal je voor de eufy E340 een bedrag van 179,99 euro (nu tijdelijk 11 euro extra korting met code WS24T8214).

De verschillen op een rij

Twijfel je nog welke Eufy deurbel zonder abonnement het beste bij jou past? Kijk dan nog even naar het overzicht hieronder. Daar zie je alle verschillen tussen de deurbellen in een oogopslag.

