Heb je een e-mail van Ziggo ontvangen waarin je een gratis 4K-televisie wordt beloofd? Pas dan goed op, want het gaat om een phishing-mail.
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Een e-mail van Ziggo
Er gaat momenteel een opvallende phishing-mail rond die specifiek op klanten van Ziggo is gericht. In het bericht staat dat je kans maakt op een gratis Samsung 4K Smart TV van 55 inch. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een korte enquête invullen over je ervaringen met Ziggo.
De e-mail maakt gebruik van het bekende logo en de oranje huisstijl van Ziggo. Daardoor lijkt het bericht op het eerste gezicht behoorlijk betrouwbaar. Maar niets is minder waar.
Als je op de knop ‘Claim uw cadeau’ klikt, word je doorgestuurd naar een nagemaakte website die sterk lijkt op die van Ziggo. Daar proberen oplichters persoonlijke gegevens of geld buit te maken. De beloofde smart-tv bestaat helemaal niet.
Zo herken je de e-mail
Volgens Opgelicht?! zijn er verschillende aanwijzingen waaraan je de phishing-mail kunt herkennen. Zo is de e-mail afkomstig van ‘return@sidak.ru’ en staat er ‘ZiGG0-loyaliteitsbonus’ vermeld. Daarbij is de letter ‘O’ vervangen door een nul. Het genoemde e-mailadres is uiteraard niet van Ziggo.
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Het is altijd belangrijk om kritisch te blijven bij aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Een gratis smart-tv ter waarde van honderden euro’s in ruil voor een paar enquêtevragen klinkt aantrekkelijk, maar is zeker een reden om extra voorzichtig te zijn.
Dit kun je doen als je een Ziggo phishing-mail krijgt
Heb je de phishing-mail ontvangen? Klik dan vooral niet op de link en vul geen persoonlijke gegevens in. Verwijder het bericht bij voorkeur direct. Twijfel je of een bericht daadwerkelijk van Ziggo afkomstig is? Open dan zelf de officiële website of app van de provider om te kijken of de aanbieding daar ook zichtbaar is.
Heb je toch op de link geklikt en je gegevens ingevuld? Onderneem dan direct actie. Verander alle wachtwoorden die je hebt gedeeld en neem zo nodig contact op met je bank. Neem ook altijd contact op met de Fraudehelpdesk. Daar kun je terecht voor advies over de vervolgstappen.
Deze aanbieding krijg je nu wél bij Ziggo
Toch kan je via Ziggo zo’n gratis 55 inch Samsung tv scoren. En nee, dit is géén oplichting. Het verschil is dat je, om hiervoor in aanmerking te komen, geen klant van Ziggo moet zijn en naar deze provider over moet stappen. Nieuwe klanten ontvangen de televisie én een gratis soundbar.
Geen tv nodig? Kies dan voor korting, want de andere optie is om de eerste vijftien maanden 34,95 euro per maand te betalen. Normaal is deze periode maximaal twaalf maanden, maar met Black Friday doet Ziggo er nog een schepje bovenop.
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Deze aanbiedingen scoor je bij KPN en Odido
Heb je al Ziggo, maar komt je contract ten einde? Dan is het goed om eens kritisch hiernaar te kijken. Waarschijnlijk krijg je hoge korting als je de komende twee jaar voor een andere provider kiest. Ga je tijdens de Black Friday-periode voor KPN, dan ontvang je een gratis Dyson Airwrap, steelstofzuiger of korting. Liever Odido? Dan betaal je het eerste jaar 20 euro per maand.
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