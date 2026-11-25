Met zonnepanelen op je dak kun je flink besparen op stroom, maar met een slimme thuisbatterij haal je er nog meer uit. SAMDUO heeft nu een aantrekkelijke Black Friday-deal waarmee je zo’n batterij extra voordelig en met gratis extra’s in huis haalt.

SAMDUO is gestart met Black Friday en stunt met korting en extra’s

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan wek je op zonnige dagen waarschijnlijk meer stroom op dan je op dat moment verbruikt. Zonde, want die energie kun je op een later moment goed gebruiken. Met een slimme thuisbatterij sla je de overtollige stroom eenvoudig op, zodat je die bijvoorbeeld ’s avonds kunt gebruiken. Heb je geen zonnepanelen, maar wel een dynamisch energiecontract? Dan kun je al goedkoper stroom opslaan om op duurdere momenten te gebruiken. En dat kan flink schelen op je energierekening.

SAMDUO is inmiddels gestart met Black Friday en geeft tot en met 30 november tijdelijk 400 euro korting op de Nex E6000 en Nex E6000H, waardoor je nog maar 1.599 euro in plaats van 1.999 euro betaalt. Daarnaast krijg je er een gratis SAMDUO P1 Meter (ter waarde van 39 euro) bij, ontvangt iedereen die er snel bij is een gratis Stanley-beker (zolang de voorraad strekt) en wil je ook graag nog een nieuwe iPhone? Hiermee maak je automatisch kans op een iPhone Duo (256GB) of iPhone 18 Pro (256GB).

Waarom een slimme thuisbatterij interessant is

Met zonnepanelen wek je overdag vaak de meeste stroom op, terwijl je juist in de ochtend en avond veel elektriciteit verbruikt. Zonder thuisbatterij gaat een groot deel van die opgewekte energie terug naar het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij werkt dat anders. De stroom die je niet direct nodig hebt, wordt opgeslagen voor later.

Zo gebruik je bijvoorbeeld ’s avonds de energie die je overdag hebt opgewekt. Je hoeft daardoor minder stroom van je energieleverancier af te nemen. Dat is niet alleen prettig voor je portemonnee, maar maakt je ook minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Zeker nu de salderingsregeling per 1 januari 2027 stopt, is dit een goed moment om tijdens Black Friday te profiteren van de actieprijs in plaats van straks weer de volle mep te betalen.

SAMDUO Nex E6000 en E6000H: veel opslag en slimme functies

Een interessante optie is de thuisbatterijlijn van SAMDUO, bestaande uit de Nex E6000 en Nex E6000H. Deze slimme thuisbatterijen hebben standaard een opslagcapaciteit van 6 kWh. Dat is voldoende om een flinke hoeveelheid zelf opgewekte zonne-energie te bewaren. Heb je later behoefte aan meer opslagruimte? Dan kun je het systeem modulair uitbreiden tot maar liefst 90 kWh door extra units toe te voegen.

Een groot voordeel is dat beide modellen voorzien zijn van een plug-and-play-systeem. Je sluit de batterij gewoon zelf eenvoudig aan via het stopcontact zonder ingewikkelde verbouwing, al moet de installatie uiteraard wel voldoen aan de lokale elektrische veiligheidsvoorschriften. Bovendien werken beide modellen fluisterstil, zodat je ze in vrijwel elke ruimte netjes kwijt kunt. Het verschil zit in het formaat en de manier van plaatsen: de standaard Nex E6000 is slechts 11,95 centimeter dik en kan zowel aan een stevige stenen of betonnen muur als op de vloer worden geplaatst, terwijl de Nex E6000H een compact ontwerp van 23 liter heeft dat specifiek bedoeld is voor horizontale plaatsing op de vloer.

Wat deze thuisbatterijen extra interessant maakt, is de slimme software. Via de SAMDUO-app houd je precies bij hoeveel energie je opwekt, opslaat en verbruikt. Dankzij de AI-modus in SAMDUO Intelligence kijkt het systeem naar je voorspelde huishoudelijke verbruik, zonne-opwekvoorspellingen, de actuele batterijstatus en dynamische stroomprijzen om je energiebeheer te optimaliseren. In plaats van een vast dagplan stelt de slimme assistent het schema continu bij op basis van een doorlopende 24-uurs voorspelling.

Heb je geen zonnepanelen, maar wel een dynamisch energiecontract? Dan kan de batterij worden opgeladen wanneer stroom goedkoop is (zoals tijdens daluren of negatieve prijzen) en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de tarieven pieken. Daarnaast zorgt het PowerMesh-systeem ervoor dat compatibele SAMDUO-apparaten lokaal met elkaar samenwerken en afstemmen, zodat je je energie in huis nog efficiënter beheert.

Haal nog meer uit je batterij met de gratis SAMDUO P1 Meter

Wil je alles uit je nieuwe thuisbatterij halen? Dan komt de gratis meegeleverde SAMDUO P1 Meter goed van pas. Je plugt deze meter eenvoudig in de P1-poort van je slimme meter in de meterkast. Hierdoor krijg je in de app direct realtime inzicht op huishoudniveau, waaronder je totale stroomverbruik en hoeveel elektriciteit er van het net wordt afgenomen of juist wordt teruggeleverd.

Bovendien zorgt de P1-meter ervoor dat je thuisbatterij een stuk slimmer werkt. Omdat de meter continu doorgeeft hoeveel stroom er het huis in- of uitgaat, weet de batterij precies wanneer er overtollige zonnestroom beschikbaar is om op te slaan en wanneer hij stroom moet terugleveren aan je apparaten. De SAMDUO P1 Meter werkt met vrijwel alle Nederlandse en Belgische slimme meters (DSMR 4 en 5) en heeft een eigen doorluspoort, zodat je een eventuele bestaande energiemeter gewoon aangesloten kunt laten.