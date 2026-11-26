In iOS 27 zit een heel handige knop verstopt waarmee je Siri kunt gebruiken zonder ook maar één woord hardop te zeggen. Hier vind je die.

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iOS 27 heeft een geheime knop

Met iOS 27 heeft Apple verschillende verbeteringen doorgevoerd aan Siri. Zo kun je de stemassistent voortaan ook bedienen door vragen en opdrachten te typen. Dat is bijvoorbeeld handig als je in een stiltecoupé of in een vergadering zit, of gewoon even geen zin hebt om tegen je iPhone te praten.

Voor deze functie heeft Apple een speciale chat-balk toegevoegd. Die zit alleen behoorlijk goed verstopt. Je hoeft gelukkig geen app te openen of ingewikkelde instellingen aan te passen om hem tevoorschijn te halen.

Zo vind je de knop in iOS 27

De geheime knop zit helemaal onderaan het scherm van je iPhone. Daar zie je een horizontaal balkje waarmee je apps kunt afsluiten of de app-kiezer opent. Maar als je er twee keer snel achter elkaar op tikt, verschijnt ineens de chat-balk van Siri (zie afbeelding hierboven).

Vanaf dat moment kun je gewoon een opdracht typen. Denk aan het instellen van een wekker, of het opzoeken van het weerbericht. Siri voert je opdracht vervolgens uit, zonder dat je daarvoor iets hoeft uit te spreken. Het trucje werkt ook vanaf het beginscherm. Daar is het horizontale balkje in iOS 27 niet zichtbaar, maar kun je twee keer tikken op de onzichtbare knop, oftewel de lege ruimte onder de app-balk. Wil je de chat-balk weer sluiten? Tik dan ergens op een lege plek boven de balk.

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Niet elke iPhone

Er is wel een beperking, want je hebt hiervoor een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence nodig. Dat zijn onder meer de iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16-serie en nieuwere modellen die Apple Intelligence ondersteunen.

De uitgebreidere versie van Siri met AI-functies is niet overal beschikbaar. In de Europese Unie gelden bovendien beperkingen. De mogelijkheid om opdrachten te typen is dus niet hetzelfde als toegang tot de volledig vernieuwde Siri. Toch is deze verborgen functie een handige ontdekking. Zeker als je Siri regelmatig gebruikt op momenten waarop praten even niet zo goed uitkomt.

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