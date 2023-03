Apple Watch tips: ken jij deze 3 verborgen functies al?

Je Apple Watch kan zoveel meer dan alleen de tijd laten zien. Maar sommige zaken zitten goed verstopt. In deze tips voor de Apple Watch laten we drie functies zien, die nogal verborgen zitten. Ken jij ze al?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips voor Apple Watch: 3 verborgen functies

In deze tips voor de Apple Watch laten we je onder andere zien dat er een tweede manier is om je iPhone te zoeken met de Apple Watch. Daarnaast vertellen we je welke functies de zaklamp-app op de Apple Watch nog meer heeft. Dit en meer lees je in deze Apple Watch-tips.

Tip 1: iPhone zoeken, ook met licht

Zoals je misschien weet kun je heel eenvoudig vanaf je Apple Watch de iPhone laten piepen. Handig wanneer je jouw iPhone even niet kunt vinden. Zit je in een lawaaiige omgeving? Of ben je bang dat je het piepgeluid niet hoort? Dan kun je de iPhone ook op afstand laten flitsen met het lampje bij de camera. Dat doe je op de volgende manier.

iPhone zoeken via de Apple Watch, met geluid en flitslicht Veeg met je vinger van onder naar boven op het hoofdscherm van de Apple Watch; Wanneer je op het icoontje met de iPhone tikt gaat je iPhone piepen; Houd je vinger even ingedrukt op dezelfde knop. Dan gaat je iPhone piepen én het flitslicht knipperen.

Tip 2: zaklamp op de Apple Watch (maar dan minder fel)

Je Apple Watch heeft een ingebouwde zaklamp-app. Handig als je bijvoorbeeld het sleutelgat van je voordeur niet kunt vinden in het donker. Je schijnt dan eventje bij met je Apple Watch en je hoeft niet de iPhone eerst uit je broekzak te halen om daar de zaklamp-app op te gebruiken.

Maar wist je dat deze zaklamp-app ook nog andere opties heeft. Zo kun je bijvoorbeeld een knipperend licht aanzetten. Handig wanneer je in een grote menigte staat en je wilt je vrienden laten zien waar je staat. Ook is er een rode zaklamp die van pas komt wanneer je net wat meer licht nodig hebt, maar niet iedereen om je heen wilt verblinden.

Om de zaklamp op je Apple Watch te openen volg je de onderstaande stappen.

Veeg met je vinger van onder naar boven op het hoofdscherm van de Apple Watch;

Scrol naar beneden en tik met je vinger op het icoontje met de zaklamp.

Je opent nu de zaklamp met de standaardinstellingen (dit is een wit licht). Door op het scherm met je vinger van rechts naar links te vegen kun je de zaklamp laten knipperen. Veeg je nog een keer naar links, dan verschijnt er een rode kleur. Handig wanneer maar een beetje extra licht in het donker nodig hebt.

Tip 3: stel Siri in als wijzerplaat

Wist je dat de Apple Watch ook een speciale wijzerplaat voor Siri heeft? Deze wijzerplaat laat je veel informatie zien en je krijgt dan ook een speciale knop op het scherm om Siri meteen te activeren. In deze Apple Watch-tips laten we zien hoe je deze wijzerplaat instelt.

Open de Apple Watch-app op je iPhone;

Tik onderaan op ‘Wijzerplaten’;

Scrol naar beneden tot je bij het kopje ‘Siri’ bent;

Tik op de Siri-wijzerplaat, kies een kleur en stel de complicaties naar wens in;

Boven aan het scherm tik je daarna op ‘Voeg toe’;

De wijzerplaat verschijnt meteen op je Apple Watch.

Wanneer je aan de Digital Crown op je Apple Watch draait, krijg je verschillende gegevens te zien. Boven aan de wijzerplaat vind je ook een Siri-logo. Tik je daarop, dan activeer je Siri op je Apple Watch.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen

Ben je op zoek naar een Apple Watch? Of heb je al een Apple Watch en wil je misschien upgraden? Check dan onze Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned.

Je kunt hiermee gemakkelijk alle aanbiedingen en deals van de winkels met elkaar vergelijken. De Apple Watch is onder andere te filteren op kleur, garantietermijn en levertijden.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een prima alternatief!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 458,- Bekijk beste prijs Refurbished € 423,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 284,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 301,99 Bekijk beste prijs

Wil je meer Apple Watch-tips en altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!