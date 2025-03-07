Apple Watch SE 2022 – 2024 kopen? Vergelijk prijzen

8.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Refurbished
Apple Watch SE 2022
1/16
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  • 19 prijzen van 4 shops
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  • Laagste prijs € 239,99 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple Watch SE 2022 het goedkoopst kan scoren. De Apple Watch SE 2022 is verkrijgbaar in 40mm en 44mm schermgrootte en in de kleuren goud, middernacht, sterrenlicht, zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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19 resultaten vanaf € 239,99
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NieuwRefurbished vanaf € 209,00
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 239,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
40 mmGeweven sportbandAluminium
€ 246,74
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 249,00
2 jaar garantie
Media Markt
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7.7
Media Markt
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSportbandAluminium
€ 249,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.7
Media Markt
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSportbandAluminium
€ 249,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.7
Media Markt
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmGeweven sportbandAluminium
€ 249,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSportbandAluminium
€ 249,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
40 mmSiliconen bandAluminium
€ 249,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 259,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSiliconen bandAluminium
€ 259,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
40 mmSiliconen bandAluminium
€ 259,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple Watch SE 2022
Apple Watch SE 2022
44 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 269,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d

Als jij de Apple Watch SE 2022 wil kopen wil, is het altijd goed om eerst de prijsvergelijker te gebruiken. Naast de beste prijs tonen we ook actuele levertijden zodat jij de beste deal kan vinden en hem snel in huis kan halen.

De Apple Watch SE 2022 is de opvolger van de Apple Watch SE uit 2020. Het design is hetzelfde, maar de binnenkant heeft een update gehad. Hij draait op de S8-chip die ook in de Apple Watch Series 8 zit. Verder is de SE 2022 voorzien van Crash Detection. Eigenlijk alles wat je wilt voor een budget Apple-prijs.

Voor wie is de Apple Watch SE 2022 geschikt?

Een Apple Watch SE 2022 koop je als je een goede Apple Watch wil met veel vernieuwingen voor weinig. Het instapmodel heeft een kleiner scherm dan de nieuwe Series 8 en beschikt niet over een always-on display. Verder verschilt hij niet veel, maar is de prijs wel een heel stuk lager.

Zit er veel prijsverschil tussen de aanbieders?

Wanneer een product nog maar net uitgebracht is, zijn de prijzen allemaal min of meer hetzelfde. Dan wordt gewoon de adviesprijs van Apple gehanteerd. Na verloop van tijd gaan de prijzen echter meer uit elkaar lopen. 

Oudere producten worden minder waard en de winkeliers mogen zelf bepalen hoe hoog ze de prijzen maken om toch nog wat te kunnen verkopen. Je krijgt dan prijsverschillen tussen aanbieders. De prijsvergelijker op deze pagina helpt je om de beste prijs te vinden, zonder dat je alle winkels moet controleren voor de beste deal.

Zo werkt de prijsvergelijker

Een Apple Watch SE 2022 kopen tegen de beste prijs is heel eenvoudig. De beste prijs staat als eerste in de vergelijker. Deze is niet te missen. Prijzen worden continu geüpdatet en de levertijden worden bijgewerkt.

Via de filteropties kun je de juiste kleur en bandje kiezen. Verder is er dus ook cellular variant waarmee je dus kunt bellen. Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je op de aanbieding om naar de betreffende shop te gaan waar je de Apple Watch kunt kopen. Alleen nu weet je dus zeker dat je de beste prijs van dit moment te pakken hebt. Dat is wel zo’n fijn gevoel.

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