Denk jij dat je de Apple Watch door en door kent? Grote kans dat je deze verborgen code nog nooit hebt gezien.

Jouw Apple Watch heeft een geheime code: hier vind je die

Je Apple Watch zit vol slimme snufjes, maar er zijn ook een paar verborgen zaken te vinden. Wanneer je wel eens op de achterkant van de Apple Watch hebt gekeken, weet je misschien dat daar wat gegevens te vinden zijn over je Apple Watch.

Maar op de Apple Watch staan ook een paar geheime codes. Die zitten op een plek waar je waarschijnlijk nog nooit hebt gekeken: onder de aansluiting van het bandje.

Gelukkig is het vrij makkelijk om het bandje van je Apple Watch te halen. Draai je Apple Watch om, houd het ovale knopje aan de achterkant ingedrukt en schuif het bandje rustig opzij. Kijk vervolgens in de sleuf. Met goed licht zie je meestal een korte code of combinatie van letters en cijfers.

Als je heel goed kijkt kun je de codes met het blote oog lezen. Maar makkelijker is het om even de camera van de iPhone te gebruiken. Deze kleine codes vertellen je iets over je horloge, en bij sommige modellen zelfs wat meer.

Maar wat heb je eraan? Nou je vindt hier bijvoorbeeld het serienummer van je Apple Watch. Bij de Apple Watch Ultra vind je hier ook een extra code. Deze code geeft aan dat de Apple Watch voldoet aan de veiligheidseisen voor duikaccessoires, en dan met name voor dieptemeters en apparaten die zowel de diepte als de tijd meten.

Waarom zijn de verborgen codes op de Apple Watch handig?

De geheime code is bijvoorbeeld handig als je een Apple Watch hebt waar het scherm van kapot is. Samen met de gegevens op de achterkant kun je dan veel informatie achterhalen van de Apple Watch. Je kunt het ook gebruiken als extra controle wanneer je een tweedehands Apple Watch hebt gekocht en het niet helemaal vertrouwd.

