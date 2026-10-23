Wintertijd 2026 begint weer: vergeet deze belangrijke instellingen niet

Het is weer zover! In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Maar hoe laat precies? En welke instellingen moet je even checken?

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Wintertijd 2026: wanneer gaat de klok terug?

Twee keer per jaar moet je de klok een uurtje verzetten. En hoewel er al jaren over wordt gepraat om ermee te stoppen, moet het nu nog steeds. Daarom gaat op zondag 25 oktober 2026 om 03.00 uur de klok weer een uur terug naar 02.00 uur. Stiekem best lekker, want je kunt een uurtje langer blijven liggen!

Je iPhone past de tijd normaal gesproken vanzelf aan. Toch is het slim om even te controleren of alles goed staat. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wintertijd automatisch instellen op je iPhone

Zorg eerst dat je de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd. Controleer daarna het volgende:

Open de app ‘Instellingen’; Tik op ‘Algemeen’ en daarna op ‘Datum en tijd’; Zet de schuifknop bij ‘Stel tijd automatisch in’ aan.

Klopt je tijdzone niet? Controleer dan ook deze instelling:

Open ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen’; Tik op ‘Systeemvoorzieningen’; Zet de schuifknop bij ‘Tijdzone instellen’ op aan.

Vergeet je wekker niet!

Je iPhone kan de wintertijd meestal zelf goed instellen, maar toch gaat het soms mis met je wekker. Dat is in het verleden ook weleens gebeurd. Check daarom zondag je wekker(s) voor de zekerheid nog even.

Open de app ‘Klok’ en tik op ‘Wekkers’. Check of je wekker nog op de juiste tijd staat. Zo voorkom je dat je de komende week op het verkeerde moment wakker wordt.

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Wintertijd handmatig instellen

Is de tijd toch niet goed aangepast? Dan kun je de tijd op je iPhone altijd nog handmatig wijzigen. Dat doe je zo:

Open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Algemeen’ > ‘Datum en tijd’; Zet de schuifknop bij ‘Stel tijd automatisch in’ op uit; Pas de tijd handmatig aan.

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