AirPods Pro 2 volume aanpassen: zo gebruik je de touch-bediening

De AirPods Pro 2 heeft een gloednieuwe functie: met touch-bediening kun je nu het volume aanpassen. Maar hoe werken deze nieuwe touch controls en hoe gebruik je ze? iPhoned legt het je stap-voor-stap uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2: nu met touch-bediening

De nieuwe AirPods Pro 2-oordopjes van Apple hebben een aantal toffe nieuwe functies gekregen. Een van de opvallendste toevoegingen is de touch-bediening. Hiermee kun je alle afspeelfuncties van de AirPods Pro 2 op het steeltje regelen.

Het is wel wennen en je moet even weten hoe je de aanraakgevoelige steeltjes moet gebruiken. Maar geen nood; iPhoned vertelt je precies wat je ermee kunt.

Touch-bediening: alle functies op een rij

In de steeltjes van de AirPods Pro 2 zitten meerdere bedieningsopties. Net als bij de AirPods Pro 1 en de AirPods 3 kun je bij de nieuwe Pro-oordopjes van Apple de muziek starten (of stoppen) door in het steeltje te ‘knijpen’. Ook kun je switchen tussen de ruisonderdrukking en de adaptieve transparantie door even wat langer in het steeltje te drukken.

Maar er is is nóg een functie die in de touch-bediening van de AirPods Pro 2 zit, want je kunt nu ook het volume aanpassen. Dat doe je op de volgende manier.

Volume aanpassen op AirPods Pro 2 met touch-bediening Stop de AirPods Pro 2 in je oor en start de muziek; Pak het steeltje van de AirPods Pro 2 vast tussen je duim en wijsvinger; Veeg (of swipe) met je wijsvinger over de vlakke kant van het steeltje; Je hoort een zachte tik wanneer je het volume hebt aangepast.

Meer over de AirPods Pro 2

De belangrijkste feature van de AirPods Pro 2 is natuurlijk de ruisonderdrukking (noise cancelling). Die filtert achtergrondgeluiden weg zodat je lekker van je muziek kunt genieten.

Volgens Apple is dit twee keer beter dan bij de eerste generatie AirPods Pro. In onze eerste indruk van de AirPods Pro 2 zijn we behoorlijk positief over de verbeterde ruisonderdrukking, maar of die ook echt twee keer beter is laten we nog even in het midden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast keert ook de transparantiemodus terug. Hiermee hoor je nog steeds wat er om je heen gebeurd, terwijl je de oordopjes draagt. Nieuw bij deze functie is dat de AirPods Pro 2 té harde geluiden kan verminderen. Zo heb je bijvoorbeeld minder last van een luidruchtige drilboor of opstijgend vliegtuig.

De oplaadcase heeft ook een paar nieuwe functies en heeft nu zelfs speakers. Zo kun je hem makkelijker terugvinden met de Zoek mijn-app. Je moet hem nog wel opladen met een lightning-kabel, maar je kunt u ook een Apple Watch-oplader, MagSafe of een Qi-oplader gebruiken.

AirPods Pro 2 kopen

Wil je de AirPods Pro 2 (met de nieuwe touch-bediening) nu meteen kopen? Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 298,95 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!