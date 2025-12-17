Ben je op zoek naar een nieuw mobiel abonnement, maar heb je geen nieuwe smartphone nodig? In dat geval is een sim only-abonnement vaak de beste én de voordeligste optie. Bij sim only betaal je alleen voor je netwerkgebruik, data, belminuten en sms-berichten, zonder extra kosten voor een telefoon. Met een sim only-abonnement sluit je geen lening af voor het afbetalen van een telefoon, zodat je een BKR-registratie vermijdt.
Als je van plan bent om een sim only-abonnement af te sluiten is het verstandig om eerst alle opties te bekijken. Er zijn veel aanbieders met verschillende abonnementen en bundels. Zo heb je de keuze tussen een één- of tweejarig abonnement en bepaal je zelf de grootte van je databundel. Wil je meer weten over sim only-abonnementen om te kijken welke optie het beste bij je past? Bekijk hier alles over sim only:
