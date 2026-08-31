Waarom je vandaag moet overstappen naar deze sim only

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en daarom kun je alleen vandaag genieten van een fantastische deal. De sim only-bundels van Simpel kosten het eerste jaar slechts 1 euro per maand en je krijgt ook nog een cashback van 25 euro. Hieronder vertellen we je alles over de aanbieding.

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Magic Monday: eerste jaar 1 euro p/m

Zoek jij nog naar een voordelig sim only-abonnement, dan moet je nu bij Belsimpel zijn. Alleen vandaag (maandag 31 augustus) zijn de bundels van Simpel erg scherp geprijsd. Het eerste jaar krijg je een hoge korting, waardoor je slechts 1 euro per maand betaalt. De resterende looptijd betaal je wel gewoon de normale prijs. Dit is nog niet alles, want je krijgt ook nog een cashback van 25 euro.

Alle bundels vanaf 5 GB tot en met 60 GB doen mee aan de actie. Laten we eens berekenen wat de kosten zijn voor 40 GB data. Het eerste jaar is dit 12 maanden maal 1 euro en het tweede jaar 12 maanden keer 11 euro. Voeg je de 25 euro cashback toe aan de berekening, dan kom je uit op een gemiddelde maandprijs van 4,96 euro. Minder dan 5 euro voor 40 GB data is een zeer aantrekkelijke deal.

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Alle prijzen op een rijtje

Hieronder zetten we de prijzen per bundel voor je op een rijtje.

Bundel Reguliere maandprijs Gem. prijs per maand 5 GB 6,50 euro 2,71 euro 10 GB 7,50 euro 3,21 euro 18 GB 9 euro 3,96 euro 30 GB 10 euro 4,46 euro 40 GB 11 euro 4,96 euro 60 GB 14 euro 6,46 euro

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Meer over Simpel

Simpel maakt gebruik van het Odido-netwerk, zodat je overal in Nederland kunt genieten van een stabiele verbinding. De maximale snelheid is 150 Mbps en dit zal voor de meeste mensen meer dan genoeg zijn. Bij de bundels tot en met 30 GB krijg je 250 belminuten en 500 sms’jes. Voor 1,50 euro extra per maand maak je hier onbeperkt bellen van. De bundels met minstens 40 GB data hebben standaard onbeperkt bellen.