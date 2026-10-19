Bij deze provider betaal je een jaar lang slechts 1 euro per maand

Tijd voor een nieuw sim only-abonnement of wil je besparen op je maandelijkse telefoonkosten? Dan hebben wij een interessante aanbieding voor je! Bij deze provider betaal je het eerste jaar namelijk maar 1 euro per maand. Wij vertellen je hoe je van deze deal profiteert.

Sim only bij Youfone: tijdelijk 1 euro per maand

Youfone heeft nu tijdelijk een aantrekkelijke sim only-actie. Kies je voor 40 GB internet en onbeperkt bellen, dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 1 euro per maand. Liever een kleinere bundel? Ook dan profiteer je van een aantrekkelijke korting, waarbij je de eerste negen maanden extra voordelig uit bent.

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Welke Youfone-bundel is het voordeligst?

De actie van Youfone is geldig op meerdere sim only-bundels, maar enkel bij de bundel met 40 GB data geldt de actie voor het eerste jaar. Kies je voor een andere bundel? Dan profiteer je de eerste 9 maanden van deze actie. Het valt ons op dat je met een bundel van 40 GB data gemiddeld goedkoper uit bent dan met 30 GB data. Voor gemiddeld 7 euro per maand krijg je dus niet alleen meer data, maar betaal je ook nog eens minder.

Databundel Actieprijs per maand Reguliere prijs per maand Gemiddelde prijs per maand 10 GB €1,- (9 maanden) €9,- €6,- 30 GB €1,- (9 maanden) €11,50 €7,56 40 GB €1,- (12 maanden) €13,- €7,- 50 GB €1,- (9 maanden) €16,- €10,38

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Voordelen van Youfone

Bij de internetbundels van Youfone krijg je automatisch het best geteste 5G-netwerk van KPN. Daarnaast heb je een downloadsnelheid van 200 Mbit/s en een uploadsnelheid van 100 Mbit/s. Heb je al een sim only-abonnement van Youfone? Bestel dan je extra bundel eenvoudig via MyYoufone en ontvang 25 euro cashback voor ieder extra sim only-abonnement.

Combineer je een Youfone sim only-abonnement met een internet en tv-abonnement? Dan profiteer je van de voordelen van Youfone Compleet. Zo krijg je tot wel 10 GB extra data én gratis ESPN Compleet. Bestel je een 2-jarig internet en tv-abonnement via MyYoufone, dan ontvang je ook nog eens 100 euro cashback.