iPhone Duo: Ervaar iPhone op een nieuwe manier

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Bij deze provider betaal je een jaar lang slechts 1 euro per maand
Anouk Kersten
19 oktober 2026, 18:00
2 min leestijd
Bij deze provider betaal je een jaar lang slechts 1 euro per maand

Tijd voor een nieuw sim only-abonnement of wil je besparen op je maandelijkse telefoonkosten? Dan hebben wij een interessante aanbieding voor je! Bij deze provider betaal je het eerste jaar namelijk maar 1 euro per maand. Wij vertellen je hoe je van deze deal profiteert.

Sim only bij Youfone: tijdelijk 1 euro per maand

Youfone heeft nu tijdelijk een aantrekkelijke sim only-actie. Kies je voor 40 GB internet en onbeperkt bellen, dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 1 euro per maand. Liever een kleinere bundel? Ook dan profiteer je van een aantrekkelijke korting, waarbij je de eerste negen maanden extra voordelig uit bent.

Bekijk de actie van Youfone

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Welke Youfone-bundel is het voordeligst?

De actie van Youfone is geldig op meerdere sim only-bundels, maar enkel bij de bundel met 40 GB data geldt de actie voor het eerste jaar. Kies je voor een andere bundel? Dan profiteer je de eerste 9 maanden van deze actie. Het valt ons op dat je met een bundel van 40 GB data gemiddeld goedkoper uit bent dan met 30 GB data. Voor gemiddeld 7 euro per maand krijg je dus niet alleen meer data, maar betaal je ook nog eens minder.

DatabundelActieprijs per maandReguliere prijs per maandGemiddelde prijs per maand
10 GB€1,- (9 maanden)€9,-€6,-
30 GB€1,- (9 maanden)€11,50€7,56
40 GB€1,- (12 maanden)€13,-€7,-
50 GB€1,- (9 maanden)€16,-€10,38
Ik wil een voordelige sim only

Voordelen van Youfone

Bij de internetbundels van Youfone krijg je automatisch het best geteste 5G-netwerk van KPN. Daarnaast heb je een downloadsnelheid van 200 Mbit/s en een uploadsnelheid van 100 Mbit/s. Heb je al een sim only-abonnement van Youfone? Bestel dan je extra bundel eenvoudig via MyYoufone en ontvang 25 euro cashback voor ieder extra sim only-abonnement.

Combineer je een Youfone sim only-abonnement met een internet en tv-abonnement? Dan profiteer je van de voordelen van Youfone Compleet. Zo krijg je tot wel 10 GB extra data én gratis ESPN Compleet. Bestel je een 2-jarig internet en tv-abonnement via MyYoufone, dan ontvang je ook nog eens 100 euro cashback.

Check Youfone Compleet

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