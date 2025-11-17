1,25 euro voor 10GB van Simyo: alleen vandaag

Zoek je een goedkoope databundel voor je iPhone? Dan is vandaag jouw dag. Bij Belsimpel krijg je maar liefst 150 euro cashback wanneer je een Simyo-bundel afsluit met minimaal 10GB data. Hierdoor betaal je voor het populaire 10GB-pakket slechts 1,25 euro per maand.

Zo werkt de cashback-deal

Deze Magic Monday-aanbieding geldt alleen vandaag, op maandag 17 november 2025. Je sluit een Simyo sim only af met minimaal 10GB data en ontvangt daarna 150 euro cashback. Voor de volledige twee jaar betaal je voor die 10GB-bundel in totaal hierdoor slechts 30 euro! We rekenen dit als volgt uit:

12 maanden x 7 euro per maand = 84 euro

12 maanden x 8 euro per maand = 96 euro

Totaal voor twee jaar: 180 euro

180 euro – 150 euro cashback = 30 euro

30 euro gedeeld door 24 maanden = 1,25 euro per maand

Alle bundels met cashback op een rij

Naast de 10GB-bundel doen ook de grotere pakketten mee met de actie. Hier zie je wat je uiteindelijk betaalt:

10GB: 1,25 euro per maand (normaal 8 euro)

1,25 euro per maand (normaal 8 euro) 15GB: 2 euro per maand (normaal 9 euro)

2 euro per maand (normaal 9 euro) 20GB: 3 euro per maand (normaal 11 euro)

3 euro per maand (normaal 11 euro) 30GB: 4 euro per maand (normaal 13 euro)

Waarom Simyo een goede keus is voor iPhone-gebruikers

Simyo maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, waardoor je iPhone optimaal presteert. Je krijgt een internetsnelheid van maximaal 300Mbit/s en dat is meer dan genoeg voor dagelijks gebruik. Daarnaast ontvang je 400 belminuten of sms’jes bij elke bundel.

Heb je liever onbeperkt bellen? Dan betaal je slechts een euro extra per maand. Een handig extraatje: als je vast internet van KPN hebt, krijg je als Simyo-klant tot 10GB extra data per maand.