Bereikbaar blijven op vakantie? Zo werkt e-sim in het buitenland

Geen gedoe meer met het zoeken naar lokale simkaarten of het verwisselen van kleine kaartjes: met een e-sim regel je eenvoudig en snel een databundel voor je vakantiebestemming, vaak nog vóór vertrek. In dit artikel lees je alles over de voordelen, het activeren en de verschillend aanbieders.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom e-sim ideaal is voor vakanties buiten de EU

Tegenwoordig kun je binnen Europa gewoon je eigen databundel gebruiken zonder extra kosten, maar zodra je buiten Europa reist geldt dit helaas niet meer. Een alternatief is een lokale simkaart kopen in het buitenland, maar dat is vaak omslachtig. Je moet meestal eerst een winkel opsporen, lokale gegevens invullen of bijvoorbeeld een buitenlands nummer bellen om de simkaart geactiveerd te krijgen.

De komst van dualsim maakt het veel gemakkelijker: hiermee gebruik je tegelijk een fysieke simkaart én een e-sim op je telefoon. Zo blijf je bereikbaar op je Nederlandse nummer, terwijl je in het buitenland goedkoop internet regelt via een lokale of internationale e-sim provider. Op die manier omzeil je hoge roamingkosten en ben je flexibel in het kiezen van de voordeligste tarieven. Hieronder vind je een overzicht van alles wat je moet weten over e-sim tijdens je vakantie.

Hoe werkt het activeren van een e-sim voor het buitenland?

Wil je een e-sim activeren op je iPhone? Vraag deze dan eerst aan bij je provider. Je krijgt vaak installatiegegevens of een QR-code die je kunt scannen.

Ga vervolgens op je iPhone naar Instellingen > Mobiel netwerk en tik op ‘Voeg e-sim toe’ of ‘Voeg mobiel abonnement toe’; Kies voor het scannen van een QR-code en richt je camera op de code van je provider. Heb je geen QR-code? Dan kun je de gegevens handmatig invoeren; Na installatie kun je het abonnement herkennen door een label te kiezen, bijvoorbeeld ‘Vakantie’.

Tot slot: stel via je iPhone in welk abonnement je wil gebruiken voor data, bellen en sms’en en vergeet niet om dataroaming aan te zetten als je de e-sim in het buitenland wilt gebruiken. Zorg dat je iPhone verbonden is met wifi of mobiel internet tijdens de activatie. E-sim werkt vanaf iPhone XS en nieuwer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle e-sim aanbieders op een rij

Er zijn steeds meer internationale aanbieders die speciale e-sim-bundels aanbieden voor plekken buiten Europa. Hieronder vind je een overzicht van de meest populaire e-sim providers, zodat je makkelijk kunt kiezen welke het beste bij jouw reis past.

Roamless: Roamless heeft twee abonnementen: RoamlessFlex, waarbij je tegoed opwaardeert en betaalt voor wat je gebruikt zonder vervaldatum, en RoamlessFix, een prepaid data-abonnement van 30 dagen voor één land of regio. Beide werken met één wereldwijde e-sim, zonder dat je simkaarten hoeft te wisselen. Daarnaast krijg je met code SUMMER20 nu tijdelijk 20 procent korting op je eerste aankoop.

Roamless heeft twee abonnementen: RoamlessFlex, waarbij je tegoed opwaardeert en betaalt voor wat je gebruikt zonder vervaldatum, en RoamlessFix, een prepaid data-abonnement van 30 dagen voor één land of regio. Beide werken met één wereldwijde e-sim, zonder dat je simkaarten hoeft te wisselen. Daarnaast krijg je met code SUMMER20 nu tijdelijk 20 procent korting op je eerste aankoop. Ubigi : wereldwijd actief, met plannen in meer dan 200 landen. Ubigi biedt zowel losse landbundels als regionale en wereldbundels aan. Eenvoudig te installeren en te gebruiken via hun eigen app. Ontvang nu tijdelijk 10 procent korting tijdens het afrekenen met kortingscode WELCOME10.

: wereldwijd actief, met plannen in meer dan 200 landen. Ubigi biedt zowel losse landbundels als regionale en wereldbundels aan. Eenvoudig te installeren en te gebruiken via hun eigen app. Ontvang nu tijdelijk 10 procent korting tijdens het afrekenen met kortingscode WELCOME10. Nomad : staat bekend om het brede aanbod aan data-abonnementen en gunstige tarieven voor wereldreizigers. Je kunt kiezen uit lokale, regionale of globale data-abonnementen voor vrijwel ieder land buiten Europa. Ontvang tijdelijk 25 procent korting op je e-sim met kortingscode NOMJULY25.

: staat bekend om het brede aanbod aan data-abonnementen en gunstige tarieven voor wereldreizigers. Je kunt kiezen uit lokale, regionale of globale data-abonnementen voor vrijwel ieder land buiten Europa. Ontvang tijdelijk 25 procent korting op je e-sim met kortingscode NOMJULY25. Jetpac: biedt globale dekking en aantrekkelijke prijzen, met flexibele databundels speciaal voor internationale reizigers. Vooral geschikt voor wie veel verschillende landen bezoekt in korte tijd. Krijg nu 10% korting op je e-sim met code SUMMER.

Liever een tijdelijke buitenlandbundel?

Zou je liever een buitenlandbundel willen gebruiken in plaats van een e-sim? Dan is er goed nieuws: diverse providers bieden speciale databundels aan voor gebruik buiten Europa. Welke aanbieder het beste bij je past, hangt vooral af van jouw vakantiebestemming. Een korte strandvakantie vraagt namelijk om een ander dataverbruik dan een lange rondreis.

Het is daarom slim om vooraf te vergelijken welke provider het beste aansluit bij jouw gebruik en bestemming. Hieronder vind je een overzicht van verschillende providers die buitenlandbundels aanbieden, zodat je eenvoudig een keuze kunt maken die past bij jouw reisplannen.

1. Internet Op Reis van Odido: al vanaf 3 euro

Odido biedt voor reizen buiten de EU speciale Internet Op Reis-bundels aan, zodat je eenvoudig online blijft in het buitenland. Het aanbod varieert per bestemming: voor Turkije kun je kiezen uit vier verschillende bundelformaten. Zo is er de XS-bundel, waarmee je voor 3 euro gebruikmaakt van 500 MB data die 24 uur geldig is. Kies je voor de S-bundel, dan betaal je 7,50 euro voor 2 GB data met een geldigheid van drie dagen.

Wie meer data wil, kan kiezen voor de M-bundel: voor 15 euro krijg je 6 GB, die tien dagen geldig blijft. De XL-bundel biedt zelfs 18 GB aan data en is dertig dagen te gebruiken, voor een prijs van 30 euro. Zo kies je altijd een passende bundel voor jouw gebruik en reisduur, zonder verrast te worden door onvoorziene kosten.

Bundel Prijs Data Geldigheid XS 3 euro 500 MB 24 uur S 7,50 euro 2 GB 3 dagen M 15 euro 6 GB 10 dagen XL 30 euro 18 GB 30 dagen

Let op: het gaat hier om data only bundels, wil je weten wat de kosten zijn voor bellen en gebeld worden? Als je nog in Nederland bent, stuur je een gratis sms naar 5545. In de sms zet je bijvoorbeeld PRIJS SPANJE of PRIJS NIEUW-ZEELAND.

2. Alles in 1 Wereld bundel van Vodafone: al vanaf 5 euro

Bij Vodafone heb je de keuze uit drie bundels: de Alles in Wereld, Alles in 1 Wereld XL en de Alles in 1 Wereld XXL-bundel. De standaard bundel kost 5 euro per dag en biedt 50MB data, 50 belminuten, 50 sms’jes en 50 minuten gratis gebeld worden. Voor de XL-bundel betaal je 8,50 euro per dag en bevat 150MB, 150 belminuten, 150 sms’jes en 150 minuten gratis gebeld worden.

Heb je toch meer nodig? Dan is er ook de XXL-bundel voor 15 euro per dag. In deze bundel zit 500 MB data, 150 belminuten, 150 sms’jes en 150 minuten gratis gebeld worden. Je activeert de bundels eenvoudig via een sms-bericht, en ze worden alleen in rekening gebracht op de dagen dat je ze daadwerkelijk gebruikt. Let wel op: de bundels werken alleen als je fysiek buiten de EU bent en de roaming-functie op je iPhone aanstaat. De bundel vervalt om 00.00 uur Nederlandse tijd. Wil je zeker weten of je bundels ook in het land van bestemming geldig zijn? Dat kun je makkelijk controleren op de website van Vodafone.

Bundel Prijs per dag Data Belminuten Sms’jes Gratis gebeld worden (minuten) Alles in 1 Wereld 5 euro 50 MB 50 50 50 Alles in 1 Wereld XL 8,50 euro 150 MB 150 150 150 Alles in 1 Wereld XXL 15 euro 500 MB 150 150 150

3.Buitenlandebundel van KPN: al vanaf 10 euro

KPN heeft sinds 2025 een uitgebreid aanbod van 13 buitenlandbundels voor populaire vakantiebestemmingen zoals de VS, Canada, Marokko, Japan en Thailand. Deze bundels zijn geldig voor 31 dagen en eenvoudig te activeren via de MijnKPN-app of sms.

Om onverwachtste hoge kosten te voorkomen, hanteert KPN een plafond van 60,50 euro voor gebruik buiten de EU en blokkeert je internet automatisch na het opmaken van je bundel. Er kunnen meerdere bundels gecombineerd worden als je meer tegoed nodig hebt.

4. Buitenlandbundels van Youfone: al vanaf 22,50 euro

Voor reizen buiten de EU heeft Youfone speciale Buitenlandbundels waarmee je voordelig kunt internetten in het buitenland. Deze bundels schaf je eenvoudig aan via MyYoufone of de MyYoufone-app.

De bundels zijn dertig dagen geldig en je bepaalt zelf welke en hoeveel bundels je activeert. Is je bundel op? Dan wordt je internet automatisch geblokkeerd om onverwachte kosten te voorkomen. Je ontvangt handige sms’jes bij 50 procent, 80 procent en 100 procent verbruik van je bundel.

Je hebt per zone en land de keuze uit verschillende bundels. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit de Wereld Voordeel Landen-bundel met 4 GB, deze kost 22,50 euro. Valt je vakantiebestemming niet onder een van deze landen? Dan kun je kiezen voor de Wereld Overige Landen-bundel, deze kost 55 euro en bevat 100 MB. Wil je weten onder welke bundel jouw vakantiebestemming valt? Youfone heeft hier een handige zoneverdeling-overzicht voor.