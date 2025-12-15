iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Jane van Brakel
15 december 2025, 9:43
2 min leestijd
Scoor vandaag gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes

Goede draadloze oortjes kosten al snel meer dan 150 euro. Bij Belsimpel krijg je vandaag de uitstekende Sony WF-1000XM5 oortjes helemaal gratis bij een sim only abonnement. Zelfs als je geen nieuw abonnement nodig hebt, ben je goedkoper uit dan wanneer je de oortjes apart koopt.

Magic Monday bij Belsimpel

gratis sony wf-1000xm5

Bij Belsimpel krijg je vandaag gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oortjes als je een Lebara sim only afsluit met minimaal 10 gigabyte data. Het mooie is dat je ook nog eens 50 procent korting krijgt op je maandelijkse kosten gedurende het eerste jaar.

Voor het goedkoopste abonnement met 10 gigabyte betaal je de eerste 12 maanden maar 4 euro per maand. Daarna gaat de prijs naar 8 euro per maand. Gemiddeld over 2 jaar betaal je dus 6 euro per maand, wat neerkomt op 144 euro totaal. Dat is nog steeds minder dan wat je normaal alleen al voor de oortjes zou betalen.

Heb je geen sim only nodig maar wel interesse in de oortjes? Dan ben je met deze deal alsnog goedkoper uit dan wanneer je de Sony’s apart zou kopen.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 15 december. Wees er dus snel bij.

Dit zijn de Sony WF-1000XM5 oordopjes

De Sony WF-1000XM5 zijn momenteel de beste draadloze oortjes van Sony. Ze zijn vooral geliefd om de uitstekende noise cancellation en de hoge geluidskwaliteit. Perfect voor als je onderweg bent met je iPhone.

Dit kun je van de oortjes verwachten:

  • Gemakkelijk wisselen tussen je iPhone, iPad en laptop
  • 8 uur luistertijd per lading met noise cancellation aan
  • Nog meer uren zonder ruisonderdrukking
  • Ondersteuning voor hoogwaardige audio
  • Verbinding met meerdere apparaten tegelijk
Dit betaal je voor een sim only van Lebara

Aantal GB’sGemiddelde prijsNormale prijsTotaal bedrag
10GB€6,- p/m€8,- p/m€144,-
15GB€7,50 p/m€10,- p/m€180,-
20GB€8,25 p/m€11,- p/m€198,-
25GB€11,25 p/m€15,- p/m€270,-
35GB€15,- p/m€20,- p/m€360,-
45GB€18,75 p/m€25,- p/m€450,-
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Apple audio en tv

