Tijdelijk: slechts 1 euro voor sim only tot 40 GB data per maand

Ben je klaar met veel te veel geld betalen voor je sim only-abonnement? Bij Belsimpel scoor je tot en met 22 mei een bundel tot 40 GB voor slechts 1 euro per maand. Wij vertellen je er alles over.

Sim only voor 1 euro

Het zijn de Extra Dikke Deal Dagen bij Belsimpel, waardoor de goede aanbiedingen je om de oren vliegen. Zo scoor je een sim only-abonnement van hollandsnieuwe fors goedkoper. Je betaalt tijdelijk het eerste jaar slechts 1 euro per maand.

De actie is geldig voor alle bundels van de provider. Voor de kleine van 5 GB, maar ook voor de gigantische van 40 GB. Handel wel snel, want de actie loopt maar tot en met vrijdag 22 mei.

Voor de kleine en de grote bundels

Wat betaal je dan bijvoorbeeld voor 10 GB? Het eerste jaar is dit dus 1 euro per maand of 12 euro totaal. Het tweede jaar kost het je wel gewoon de normale prijs van 8 euro. De totale kosten komen uit op 108 euro of gemiddeld 4,50 euro per maand. Wil je onbeperkt bellen en sms’en toevoegen, dan kan dat voor gemiddeld 1 euro per maand extra. Hieronder zetten we de prijzen van alle bundels voor je onder elkaar:

Bundel Gem. p/mnd Regulier tarief p/mnd 5 GB 4 euro 7 euro 10 GB 4,50 euro 8 euro 20 GB 5 euro 9 euro 30 GB 5,50 euro 10 euro 40 GB 6,50 euro 12 euro

Dit moet je weten over hollandsnieuwe

Klanten van hollandsnieuwe maken gebruik van het snelle Vodafone-netwerk, waardoor je in (bijna) heel Nederland goed bereik hebt. Alle abonnementen beschikken over een snelheid van 350 Mbit/s. Hierdoor kun je onderweg zonder haperingen berichten versturen, muziek streamen en zelfs gamen.

Heb je thuis al internet van Ziggo, dan kun je tot 10 GB data extra gratis krijgen. Ook fijn is dat je elke maand je bundel omlaag of juist omhoog kunt aanpassen. Zo betaal je alleen voor dat wat je ook echt gebruikt. Daar is je portemonnee weer fan van.