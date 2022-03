iPad Air 2022 review: razendsnel én betaalbaar (vergeet de iPad Pro maar)

De iPad Air 2022 heeft een razendsnelle M1-chip gekregen en dat maakt hem net zo snel als de iPad Pro. iPhoned vertelt je alles wat je moet weten over de iPad Air 2022 in deze review!

iPad Air 2022 review

We hebben er anderhalf jaar op moeten wachten, maar de nieuwe iPad Air 2022 (ook iPad Air 5 genoemd) is er. De nieuwe tablet werd aangekondigd tijdens het ‘Peek Performance’-event op 8 maart van dit jaar.

Apple heeft de iPad Air 5 een aantal toffe upgrades gegeven, maar er is ook veel bij het oude gebleven. Een ding kunnen we je eigenlijk al meteen verklappen: de nieuwe iPad Air is stiekem een kleine iPad Pro en je krijgt heel veel waar voor je geld. In deze review van de iPad Air 2022 lees je er alles over!

Ontwerp iPad Air 2022: veel is hetzelfde

Op het eerste gezicht heeft Apple niet veel veranderd aan het design. De iPad Air 2022 heeft nog steeds hetzelfde uiterlijk met een nagenoeg randloos scherm en Touch ID in de aan/uit-knop. Face ID vind je nog steeds niet terug op deze tablet.

Mits je een goede kleur kiest, zie je wel dat je een nieuwe iPad Air in handen hebt. De iPad Air 5 komt in namelijk spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en in blauw. Maar verder lijkt hij als twee druppels water op de iPad Air 2020.

Vlotter internet met 5G

De iPad Pro 2021 en iPad mini 2021 hadden al ondersteuning voor 5G gekregen, maar de iPad Air 2020 had dit nog niet. De nieuwste generatie brengt daar nu verandering in. Net als de iPhone 12– en iPhone 13-modellen kan de iPad Air 2022 nu verbinding maken met sub-6GHz 5G-netwerken. Daarmee wordt mobiel internet een stukje sneller en stabieler.

Snel, sneller, snelst met de M1-chip

Met afstand is de grootste vernieuwing in de iPad Air 2022 de nieuwe chip. De vijfde generatie van de Air heeft onder de motorkap een razendsnelle M1-chip gekregen. Deze chip zit ook in de iPad Pro 2021 en in de MacBook Air. Hiermee is de iPad Air 2022 als het ware een kleinere iPad Pro zonder Face ID.

Als je goed kijkt, zijn er wel wat meer verschillen tussen de iPad Air 2022 en de iPad Pro 2021. Zo heeft de iPad Air een lcd-scherm en de Pro een Liquid Retina XDR-scherm met ProMotion. Beide schermen zien er echter prima uit voor het dagelijks iPad-gebruik. Houd er wel rekening mee dat de iPad Pro ook een stuk duurder is dan de iPad Air 2022.

Om heel eerlijk te zijn heb je al die rekenkracht van de M1-chip eigenlijk nú nog niet nodig. Alle apps reageren vlot op de iPad Air 5, maar dat was ook al bij de vorige generatie het geval. Het grote voordeel is dat je met de M1 ook goed bent voorbereid op toekomstige updates en de nieuwe generatie (zware) apps.

iPad Air 2022: met usb-c

De iPad Air 2022 heeft een usb-c-poort. De specificaties hiervan zijn wat omhoog gekrikt ten opzichte van de voorganger. De iPad Air 2022 heeft ondersteuning voor USB 3.1 Gen 2 en dit heeft een maximale snelheid van 10 Gb/s (de iPad Air 2020 kwam tot 5 Gb/s). Dat maakt de iPad Air 2022 net wat sneller als je randapparatuur gebruikt en bijvoorbeeld bestanden naar een externe schijf kopieert.

Het is echter nog niet zo snel als de Thunderbolt-aansluiting van de iPad Pro (40Gb/s). Maar of je die snelheid nodig hebt …? Waar we ook achter kwamen tijdens deze iPad Air 2022-review: op de tablet kun je nu het 5K Studio Display-scherm aansluiten. De vorige generatie van de Air en de iPad mini 6 kunnen het Studio Display maar met een lagere resolutie (1440p) aansturen.

Meer werkgeheugen

De iPad Air 2022 heeft een flinke upgrade gekregen van het werkgeheugen, dat is nu 8 GB. Handig wanneer je veel apps tegelijkertijd open hebt staan en veeleisende programma’s gebruikt.

Op dit moment is het nog wel een beetje ‘overkill’, maar door steeds zwaarder wordende apps, ga je hier in de toekomst een stuk meer voordeel uit halen. Maar het is nu ook al fijn dat apps minder vaak helemaal opnieuw geopend moeten worden als je ze weer opstart.

Flinke upgrade voor de frontcamera

Bij de camera aan de voorkant is er ook iets veranderd. De ultrawide selfiecamera heeft een verbeterde 12-megapixelcamera gekregen. Verder heeft de iPad Air 2022 ook een functie van de iPad mini 2021 overgenomen. Dit is de Middelpunt (Center Stage). Hiermee blijf je tijdens het videobellen altijd mooi in beeld, zelfs wanneer je eventjes door de kamer loopt.

Dit werkt zelfs wanneer je met je vrienden voor de iPad Air 2022 zit. De camera zoomt automatisch uit om iedereen in beeld te houden. Naast FaceTime werkt Middelpunt ook met andere video-apps, zoals Zoom. Ook bij het maken van video’s met de selfiecamera zijn er wat upgrades te vinden. Het is nu namelijk mogelijk om bij het opnemen te kiezen voor voor 25, 30 of 60 beelden per seconde.

En hoe zit het met de camera aan de achterkant van de iPad Air 2022? Dat is ook een 12 megapixel-camera. Goed genoeg voor foto’s, maar met een enkele lens blijven de recente iPhones hier beter in. Opvallend detail: de iPad Air 2022 heeft geen flitser, die de iPad mini 2021 wel heeft.

Conclusie iPad Air 2022 review

Er is geen ontkomen aan: de iPad Air 2022 is dé tablet met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Je krijgt hiervoor een tablet met de supersnelle performance en looks van een iPad Pro 2021. De iPad Air 2022 bevat niet alle functies van de iPad Pro, maar die ga je echt niet (heel erg) missen. Face ID is leuk, maar Touch ID op de iPad Air werkt ook net zo goed. Daarnaast heeft de Air ‘slechts’ een lcd-scherm zonder ProMotion, maar ook dat volstaat prima. Wij zouden op dit moment altijd voor de iPad Air 5 kiezen. Wil je echt de top-of-the-line iPad en lijken Face ID, ProMotion (en misschien een groter scherm) je wél handige toevoegingen? Dan kun je overwegen om de iPad Pro te kopen. Maar zelfs dan is het beter om even wachten, want volgens de geruchten gaat er dit jaar nog een iPad Pro 2022 verschijnen. Ben je nu op zoek naar een nieuwe tablet, maar vind je de iPad Air 2022 toch iets te duur? Check dan vooral zijn voorganger, de iPad Air 2020. Daarmee kun je dankzij de A14-chip ook nog prima een paar jaar mee vooruit. Wil je nog wat minder uitgeven? Overweeg dan de iPad 2021. Die ziet er wat minder modern uit en heeft een iets oudere A13-chip. Maar hij volstaat nog goed voor alle gangbare iPad-zaken. En wil je gewoon de kleinste iPad, dan ga je uiteraard voor de mini.

iPad Air 2022 kopen

Wil je na het lezen van onze review meteen een iPad Air 2022 kopen? Bedenk dan nog even hoeveel opslagruimte je wilt en nodig hebt. De iPad Air 2022 is verkrijgbaar met 64GB en 256GB opslag. 64GB is anno 2022 te weinig en we raden dan ook aan om voor het 256GB-model te gaan. Dan kun je voorlopig zeker vooruit!

De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is bij Apple te koop voor 698,50 euro. De 256GB-variant kost 868,50 euro. Ook belangrijk: je moet natuurlijk ook nog even een leuke kleur kiezen!

Check ook nog even de iPhoned prijsvergelijker voor de iPad Air 2022. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!

Vond je deze review van de iPad Air 2022 leuk? En wil je meer lezen over de iPad Air 2022 (of elk ander Apple-product)? Houd deze website dan goed in de gaten. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.