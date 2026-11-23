Een abonnement opzeggen op je iPhone of iPad wordt binnenkort een stuk lastiger. Apps kunnen proberen om je over te halen om toch nog te blijven betalen.

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Apple maakt abonnementen opzeggen lastiger

Heb je nog een abonnement op bijvoorbeeld Apple Music, maar wil je daar eigenlijk vanaf? Dan kun je het vrij eenvoudig stopzetten via de instellingen van je iPhone. Maar Apple heeft iets nieuws bedacht waardoor dat opzeggen in de toekomst wat lastiger gaat worden.

Appontwikkelaars krijgen namelijk een nieuwe optie om je een melding te geven wanneer je een abonnement wilt stoppen. Dat kunnen bijvoorbeeld teksten of afbeeldingen zijn die uitleggen waarom je het abonnement toch zou moeten houden.

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Ontwikkelaars kunnen je daarnaast ook een speciale aanbieding voorschotelen. Denk bijvoorbeeld aan een leuke korting op je abonnement, zodat je misschien toch besluit om te blijven.

Apple voegt retentieberichten toe aan abonnementen

Dit worden ook wel ‘retentieberichten’ genoemd en deze functie is sinds 4 november beschikbaar voor ontwikkelaars. Ontwikkelaars krijgen daarmee veel opties om toch te proberen om hun klanten te houden.

De berichten die je te zien krijgt kunnnen worden aangepast aan de gegevens van je abonnement. Zo kan de ene gebruiker een andere boodschap te zien krijgen dan de andere.

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Kun je abonnementen nog wel opzeggen bij Apple?

Gelukkig betekent de verandering niet dat je straks vastzit aan een je abonnementen van Apple, want opzeggen blijft gewoon mogelijk. Maar je kunt tijdens het opzeggen dus extra berichten of aanbiedingen te zien krijgen.

De nieuwe functionaliteit kan ook best wel irritant zijn, zeker wanneer je al hebt besloten dat je niet meer wilt betalen. Maar aan de andere kant is een aantrekkelijke korting altijd mooi meegenomen. Maar of je daar tijdens het opzeggen op zit te wachten, blijft natuurlijk een tweede.

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