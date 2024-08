Check deze weersvoorspellingen met AI voor meer nauwkeurigheid

Weersvoorspellingen met AI blijken veel nauwkeuriger te zijn en worden dus ook steeds meer toegepast. Je kunt er al een paar uitproberen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Weersvoorspellingen met AI

Sinds enige tijd heeft kunstmatige intelligentie (AI) zijn intrede gedaan in de wereld van de weersvoorspellingen. Er wordt een AI-model getraind met zo’n veertig jaar historische weerdata. Vervolgens maakt dat AI-model op basis van de actuele staat van de atmosfeer een inschatting hoe de atmosfeer er een aantal uren later uit ziet. De resultaten zijn tot nog toe niet alleen nauwkeurig maar ook razendsnel.

Zo lanceerde Microsoft vorige maand het Aurora AI-model en kwam Google vorig jaar al met GraphCast. Niet alle diensten zijn al voor iedereen beschikbaar, maar je kunt intussen wel zelf al weersvoorspellingen met AI uitproberen. We zetten een paar opties voor je op een rij.

Meteum: weather radar・forecast Direct Cursus Computer Systems Trading 9,6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meteum Weather

Meteum geeft in realtime nauwkeurige weersverwachtingen, waarschuwingen en weerradarinformatie. Aangedreven door AI-technologie verwerkt Meteum gegevens van duizenden meetinstrumenten, zowel op aarde als in de ruimte. Daarnaast kunnen gebruikers helpen om de voorspellingen nog nauwkeuriger te maken.

Je kunt Meteum gratis gebruiken via de app of de website, mits je er geen problemen mee hebt dat alles in het Engels is. Een Nederlandstalige versie is er (nog) niet.

Rainbow Weather: AI weer radar Weather Forecast Technologies 9 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

Rainbow Weather

Met Rainbow Weather, aangedreven door IA-technologie, word je nooit meer verrast door regen, want je bent altijd op de hoogte van weersveranderingen op jouw locatie. Of je nu gaat hardlopen, in de dierentuin bent met je kinderen, of je hond uitlaat, Rainbow Weather helpt je met het plannen van je activiteiten en het voorkomen dat je nat wordt. Ook Rainbow Weather gebruikt AI met name om de enorme hoeveelheden data snel en doeltreffend te verwerken.

Rainbow Weather is wel Nederlandstalig, alleen kun je de app jammer genoeg maar drie dagen gratis uitproberen. Daarna betaal je 19,90 euro voor een jaar, of eenmalig 99,99 euro.

Atmo AI

Atmo AI is een AI-gestuurd weersvoorspellingssysteem dat wereldwijd zeer nauwkeurige voorspellingen doet voor overheden, militairen, bedrijven en burgers. Door gebruik te maken van geavanceerde deep learning-technieken in combinatie met klassieke weersvoorspelling, is Atmo AI zeer nauwkeurig in zijn voorspellingen.

Atmo AI verzamelt in realtime gegevens over het weer op aarde van de meeste weersatellieten, grondstations en radars. De AI-modellen gebruiken deze gegevens om de voorspellingen voortdurend verder te verfijnen en het voorspellingsvermogen te verbeteren. Atmo AI heeft geen app en kun je dus alleen in de browser gebruiken.

Google GraphCast

GraphCast is nu het nauwkeurigste 10-daagse wereldwijde weersvoorspellingssysteem ter wereld en kan extreme weersomstandigheden verder in de toekomst voorspellen dan voorheen mogelijk was. Naarmate de weerpatronen zich ontwikkelen in een veranderend klimaat, zal GraphCast evolueren en verbeteren naarmate gegevens van hogere kwaliteit beschikbaar komen.

Om AI-ondersteunde weersvoorspellingen toegankelijker te maken, heeft Google de code van het model opengesteld. Je kunt dus gaan experiementeren mt GraphCast, maar erg gebruiksvriendelijk is het vooralsnog niet. Omdat de dienst zo nauwkeurig is, wilden we je deze optie desondanks niet onthouden. Het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) experimenteert inmiddels wel al met 10-daagse voorspellingen van GraphCast.

Weersvoorspellingen met AI in de toekomst

Weersvoorspellingen met AI hebben een revolutie veroorzaakt in het voorspellen van weersomstandigheden. Vooral omdat het nu mogelijk is om grote hoeveelheden data snel en nauwkeurig te verwerken en te interpreteren. De vooruitgang op het gebied van AI gaat in een razend tempo, dus we kunnen in de toekomst zeker nog meer verbeteringen verwachten qua weersvoorspellingen.