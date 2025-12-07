Spotify pakt dit jaar groots uit met een nieuwe functie voor Spotify Wrapped. Wrapped Party moet je zeker eens proberen!

Wrapped Party: de nieuwste functie voor Spotify die je écht eens moet proberen

Waar Spotify Wrapped vooral iets is dat je in je eentje bekijkt, verandert Spotify het nu in een toffe groepservaring. Wrapped Party draait om het samen terugkijken op het muzikale jaar. In plaats van dat jij alleen jouw topnummers en meest beluisterde artiesten voorbij ziet komen, kun je nu ook je vrienden, familie of collega’s uitnodigen om mee te doen.

Zodra iedereen in de ‘party’ zit, gooit Spotify de muziekdata van alle deelnemers bij elkaar in een leuke (en soms een beetje chaotische) presentatie. De app laat zien welke artiesten jullie allemaal leuk vinden, en welke guilty pleasures beter verborgen hadden kunnen blijven.

Het zorgt voor hilarische momenten als blijkt dat de grootste metalhead een zwak heeft voor K-pop. Of als iemand stiekem een obsessie blijkt te hebben met Nederlandstalige après-ski-hits.

Om een Wrapped Party in Spotify te starten volg je onderstaande stappen.

Open Spotify en tik onderaan op ‘Home’; Tik bovenaan op de optie ‘Wrapped’; Kies vervolgens voor ‘Wrapped Party’; Kies voor ‘Start nieuwe party’ Tik op ‘Begrepen’ en ‘Verdergaan’; Kies voor ‘Haal Partycode op’ en geef de code door aan je gasten; Tik op het scherm en tik op ‘Start party’; Spotify laat verschillende weetjes zien en vertelt waar de mensen in de party naar luisteren, tik op ‘Verdergaan’; Doorloop de verschillende stappen en aan het eind krijg je te zien of je een (muziek)match bent.

Als je een Wrapped Party wilt joinen kies je tijdens stap vier voor ‘Doe mee aan party, met een code’. Voer vervolgens de code die de host heeft ingesteld. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

