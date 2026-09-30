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Waarom deze nieuwe Spotify-functie nú al je Spotify Wrapped bepaalt 

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
30 september 2026, 19:49
3 min leestijd
Waarom deze nieuwe Spotify-functie nú al je Spotify Wrapped bepaalt 

Spotify heeft een nieuwe functie toegevoegd, die nu al bepalend is voor jouw Spotify Wrapped van het jaar. Hier vind je de nieuwe feature!

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Nieuwe Spotify-functie

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft een veelgevraagde functie toegevoegd, die beter onderscheid maakt tussen je eigen muziek en die van de rest van je gezin. Je kunt voortaan uitschakelen dat muziek van je kinderen wordt gebruikt voor het opbouwen van je Smaakprofiel. Voor alle gebruikers in Spotify wordt een Smaakprofiel samengesteld, gebaseerd op de muziek die je eerder hebt geluisterd.

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Met behulp van je Smaakprofiel doet Spotify weer nieuwe aanbevelingen. Zo bepaalt die functie welke muziek je in een radio te horen krijgt en welke nummers je ziet in voor jou samengestelde afspeellijsten. Dat is niet alles, want je Smaakprofiel beïnvloedt ook je jaarlijkse overzicht in Spotify Wrapped. Wil je niet dat de muziek van de rest van je gezin wordt meegenomen in je jaarlijkse terugblik? Dan moet je de nieuwe functie in Spotify direct aanpassen.

spotify smaakprofiel

Pas deze instellingen aan

Spotify heeft de functie toegevoegd aan de nieuwste versie van de applicatie. Wil je jouw Smaakprofiel afschermen om Spotify Wrapped te verbeteren? Zorg er dan eerst voor dat je Spotify bijwerkt naar versie 9.1.86. Na het installeren van de update staat de nieuwe functie automatisch bij de instellingen van Spotify. Deel jij je Spotify-account met anderen of luisteren kinderen regelmatig naar muziek op je account? Pas de volgende instelling dan direct aan:

  1. Open Spotify;

  2. Ga naar ‘Home’ en tik op je profielfoto linksboven;

  3. Kies voor ‘Instellingen en privacy’;

  4. Ga naar ‘Content en weergave’;

  5. Zet de schakelaar achter ‘Muziek voor kinderen en het hele gezin gebruiken voor Smaakprofiel’ uit.

Heb je de functie in Spotify uitgeschakeld? In dat geval wordt de muziek van je kinderen en de rest van het gezin niet meer meegenomen bij het samenstellen van je Smaakprofiel. Zo krijg je geen kindermuziek meer aangeraden in de radio en verschijnen er geen kindernummers in nieuwe afspeellijsten. Je Spotify Wrapped is eveneens veilig: daar worden nummers voor kinderen gefilterd uit het jaarlijkse overzicht. Na het uitschakelen van de functie krijg je direct de kans om een apart account voor je kinderen aan te maken, zodat ze op een eigen profiel muziek kunnen luisteren.

spotify smaakprofiel

Release van Spotify Wrapped

Spotify voegt een veelgevraagde functie eindelijk toe aan de applicatie, die ervoor moet zorgen dat Spotify Wrapped veel herkenbaarder wordt. Het is een bekend probleem bij gebruikers met kinderen dat kindernummers het jaarlijkse overzicht overnemen. Met het uitschakelen van de nieuwe functie voorkom je dat, zodat alleen je eigen muziek terugkomt in Spotify Wrapped. Het is daarom aan te raden om de instellingen zo snel mogelijk aan te passen, zodat je zeker weet dat Spotify Wrapped zo goed mogelijk werkt.

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Kijk jij ieder jaar uit naar Spotify Wrapped? Dan hebben we slecht nieuws, want je moet nog wel even wachten op de jaarlijkse terugblik. Spotify Wrapped verschijnt traditiegetrouw pas eind november of begin december. We moeten dus nog minimaal twee maanden wachten op de jaarlijsten van de muziekdienst. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft van Spotify!

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