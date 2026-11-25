Apple heeft nog één verrassing in petto voor 2026: het bedrijf organiseert begin december een speciaal event in New York. Dit moet je weten.

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Apple kondigt laatste event van 2026 aan

Hoewel het geen traditioneel Apple-event wordt zoals je gewend bent, zijn er wel degelijk nieuwe producten te verwachten. En die krijgen waarschijnlijk allemaal een opvallend kleurtje.

Apple heeft aangekondigd dat het op dinsdag 1 december 2026 een speciaal event organiseert in de Apple Store in SoHo, New York. De bijeenkomst staat in het teken van de twintigjarige samenwerking met (RED). Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen hiv en aids.

Zo laat begint het

Het event begint op 1 december 2026 om 12.00 uur lokale tijd (18 uur Nederlandse tijd) en wordt geleid door Alisha Johnson Wilder, senior director bij Apple. Ook (RED)-directeur Kate Charles, bestuurslid Iman en Apple-topman Greg Joswiak schuiven aan.

Tijdens het gesprek kijken de aanwezigen terug op de samenwerking tussen Apple en (RED), die in 2006 begon. Met speciale rode producten zamelt Apple al twintig jaar geld in voor het goede doel.

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Vier rode Apple-producten

Het laatste event van 2026 is niet alleen interessant vanwege het jubileum, want Apple komt waarschijnlijk met vier nieuwe (PRODUCT)RED-uitvoeringen van bestaande producten. Het zou gaan om een rode HomePod mini 2 en een speciale uitvoering van de AirPods Max 2. Daarnaast verschijnen er naar verwachting een rood Apple Watch-sportbandje en een rood polsbandje voor onder meer de AirPods Pro.

Apple heeft deze productaankondigingen overigens nog niet officieel bevestigd. Het is dus nog even afwachten of alle vier de producten daadwerkelijk tijdens het event op 1 december 2026 verschijnen.

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Hoopte je op een grootse presentatie met compleet nieuwe apparaten, dan kom je bedrogen uit. Het gaat vooral om speciale kleurvarianten die aansluiten bij de samenwerking met (RED). Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!