Ondersteboven filmen met je iPhone is soms écht beter (dit is waarom)

Maak je veel foto’s of video’s met je iPhone? Dan is het soms beter om ondersteboven te filmen. Maar waarom is dat eigenlijk?

Ondersteboven filmen is soms beter

De iPhone heeft een prima camera waarmee je goede foto’s maakt en prima video’s kunt schieten. Om video’s te maken voor bijvoorbeeld TikTok houd je de iPhone rechtop. Maak je foto’s of video’s voor een (televisie)scherm, dan is het vaak beter om ze in de breedte te schieten.

Soms is het echter slimmer om je iPhone ondersteboven te houden tijdens het filmen of het maken van foto’s. Dit is vooral handig wanneer je iets wat op tafel staat wilt vastleggen voor bijvoorbeeld je TikTok-video, zoals een prachtig gebakje of je nieuw Godzilla-figuurtje.

Wanneer je de iPhone ondersteboven houdt, komt de camera van je iPhone veel lager. Vooral bij ‘lage’ onderwerpen, zoals een gerecht of een klein poppetje kun je daarmee een veel imposantere compositie (beeldopbouw) krijgen.

Camera ondersteboven Camera rechtop

Je kunt dan ook dichterbij je onderwerp komen, zonder dat je het van boven moet gaan fotograferen of je iPhone te kantelen. Dat is extra handig bij de iPhone 13 Pro en nieuwer. Want vanaf de iPhone 13 Pro hebben alle Pro en Pro Max modellen een macrolens, zodat je foto’s en video’s van extra dichtbij kunt maken.

En er is nog een ander (klein) voordeeltje. Wanneer je ondersteboven gaat filmen loop je minder kans dat je vingers per ongeluk voor de camera schuiven. Je houdt de iPhone dan meestal bovenaan vast, en je vingers zitten dan niet in de buurt van de lens.

Betere foto’s maken met je iPhone

De camera van de iPhone wordt steeds beter. Als vuistregel kun je zelfs zeggen: hoe nieuwer je iPhone, hoe beter de camera. Toch zijn er een aantal instellingen die ervoor zorgen dat je (veel) betere foto’s en video’s maakt met je iPhone. Wil je weten welke instellingen dat zijn? Lees dan onderstaand artikel even door!

Lees meer: betere foto’s maken op iPhone – deze instellingen móét je aanpassen