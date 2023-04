Betere foto’s op iPhone: deze instellingen móét je aanpassen

Vind je het leuk om foto’s en video’s te maken met je iPhone? Pas dan snel deze instellingen aan! Dan worden je foto’s nog beter.

Betere foto’s maken met je iPhone

De camera van de smartphone wordt steeds belangrijker. Dit is ook zo bij de iPhone. Dat is ook te merken aan de aandacht die Apple bij elk iPhone-event aan de camera besteedt. De camera is immers bij vrijwel iedere nieuwe iPhone weer ietsjes beter. De de iPhone 14 Pro (Max) heeft afgelopen jaar zelfs een 48-megapixelcamera gekregen.

Zelfs met zo’n goede camera zijn er nog een aantal instellingen die ervoor zorgen dat je (veel) betere foto’s en video’s kunt maken met je iPhone. Deze instellingen zijn razendsnel aan te passen, dus je kunt meteen aan de slag!

1. Burst instellen om betere foto’s te maken op je iPhone

Sta je vaak met je ogen dicht op een foto? Of wordt de foto nét niet op het beste moment gemaakt? Dan moet je de burst-modus gebruiken. Hiermee maak je snel achter elkaar meerdere foto’s.

Standaard doe je dit door de cameraknop ingedrukt te houden en meteen naar links te slepen. Vind je dit niet fijn? Dan kun je ook de volume omhoog-knop gebruiken. Je stelt dit als volgt in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Camera’; Schakel ‘Gebruik ‘Volume omhoog’ voor burst’ in.

Wanneer je nu een foto met je iPhone maakt door de bovenste volumeknop in te drukken, wordt er meteen een reeks foto’s gemaakt. Je kunt daarna zelf de juiste foto kiezen en er zit altijd wel een goede foto tussen!

2. Voorkom scheve foto’s: schakel het raster in

Foto’s zien er vaak beter uit als ze recht zijn gemaakt. Toch blijft het moeilijk om bij het maken van foto’s meteen te zien of je de iPhone recht houdt of juist niet. Het instellen van een raster kan hierbij enorm handig zijn. Met zo’n raster worden er horizontale en verticale lijnen op je scherm weergegeven bij het maken van een foto. Zo zie je direct of jij jouw iPhone wel recht houdt.

Het instellen van een raster doe je eveneens via de instellingen van je iPhone. Ga vervolgens weer naar ‘Camera > Raster’ en zet de schakelaar achter ‘Raster’ aan. Zo hoef je straks plaatjes een stuk minder vaak achteraf nog bij te snijden, omdat je nu meteen ziet bij het maken van foto’s of je de iPhone recht houdt.

3. Frontcamera niet meer spiegelen

Bij het maken van selfies is het je vast al eens opgevallen: na het maken van de foto wordt de afbeelding op je iPhone gespiegeld. Hierdoor zie je jezelf niet zoals in de spiegel, maar juist hoe anderen je zien. Heb je liever niet dat alle foto’s die je met de frontcamera van je iPhone maakt gespiegeld worden? Dan is er een simpele manier om die functie uit te schakelen.

Ga naar de instellingen van je iPhone en tik op ‘Camera > Spiegel camera aan voorzijde’. Door de schakelaar hier uit te zetten, worden de foto’s met je frontcamera niet meer gespiegeld. Zo wordt de foto precies gemaakt zoals jij de in preview ziet!

4. Maak je beeld groter in de Camera-app

Vind je het venster waarin het camerabeeld wordt weergegeven te klein? Dan kan je ervoor kiezen om de zwarte balken rondom het beeld doorzichtig te maken. Zo zie je iets meer bij het maken van de foto en valt het sneller op als iets net buiten beeld valt. Je past dit aan onder ‘Instellingen > Camera > Bekijk buiten het kader’. Om de balken doorzichtig te maken zet je de schakelaar aan bij deze functie.

Let wel op, want de balken worden ook met deze functie ingeschakeld niet altijd doorzichtig. Hiervoor moet de omgeving waarin de foto wordt gemaakt licht genoeg zijn, de balken worden dan vanzelf transparant. Is de ruimte nog te donker? Dan blijven de randen gewoon zwart.

