watchOS 8: 9 kleine functies en verbeteringen die je nog niet kende

Tijdens WWDC heeft Apple de nieuwste versie van watchOS aangekondigd. Deze kleine watchOS 8-functies zitten zo goed verstopt, dat je ze waarschijnlijk nog niet kende.

Kleine watchOS 8 functies

Apple heeft tijdens zijn grote WWDC-keynote onder andere watchOS 8 onthuld. Belangrijk is dat er met deze update onder andere een Mindfulness-app wordt geïntroduceerd en de Apple Watch je hartslag kan meten als je slaapt.

Tevens komen tai chi en pilates naar de work-outs-app. Ook de nieuwe wijzerplaat met portretten van je geliefden valt op, en je kunt straks verschillende invoermethodes combineren bij het opstellen van een berichtje.

Maar tijdens een presentatie is er natuurlijk maar beperkte tijd om nieuwe functies te tonen. Allerlei kleine watchOS 8-functies bleven onbenoemd, terwijl ze wél de moeite waard zijn. Kijk maar.

1. Meerdere timers zetten

Het wordt mogelijk om meerdere timers in te stellen op de Apple Watch. Elke timer geef je een label via Siri. Denk bijvoorbeeld aan een kook- of sporttimer. Zo kun je jouw verschillende activiteiten goed uit elkaar houden.

2. Je kunt meer met de Home-app

Het wordt makkelijker om je slimme huis te besturen. Zo wordt het via de Home-app mogelijk om accessoires per kamer te besturen.

Ook kun je via je Apple Watch zien wie er voor je deur staat, mits je een HomeKit-camera gebruikt. Je kunt in de app straks ook een knop vinden om de intercom via HomePods te gebruiken.

3. Meer apps zijn ‘always-on’

Apple zorgt ervoor dat in watchOS 8 meer apps het always-on-scherm ondersteunen. Dat gaat onder andere om Kaarten, Mindfulness, Telefoon, Podcasts, Stopwatch en Timer. Ook wordt het makkelijker voor derde partijen om hun apps geschikt te maken voor het always-on-scherm.

4. Apple Watch gebruiken met één arm

Voor mensen met een beperking wordt het mogelijk om de Apple Watch met één arm te gebruiken. De bewegingssensoren worden gebruikt om bewegingen te registreren, waarmee gebruikers het apparaat kunnen gebruiken zonder het scherm aan te raken.

Daarmee zijn onder andere telefoongesprekken te beantwoorden, is het notificatiecentrum te bereiken en kan er een aanwijzer op het scherm worden bestuurd om andere acties te doen.

5. Apparaten makkelijker vinden

Met watchOS 8 introduceert Apple een nieuwe app om de apparaten die je kwijt bent makkelijk weer te vinden. Daarvoor moet je op die apparaten wel ingelogd zijn met hetzelfde Apple ID.

6. Focus werkt ook

Apple introduceert op iOS 15 Focus: de mogelijkheden om verschillende soorten notificaties prioriteit te geven in verschillende omstandigheden.

Je kunt bijvoorbeeld verschillende ‘schema’s’ instellen voor wanneer je gaat werken of sporten. Deze functie werkt ook met watchOS 8. Zet je een Focus aan op iOS, dan neemt watchOS die over.

7. Weer-app gaat je waarschuwen

De Weer-app ondersteunt straks ook berichten van de overheid als er wordt gewaarschuwd over heftige weersomstandigheden. Tevens krijg je duidelijkere waarschuwingen voor neerslag in het komende uur.

Apple brengt de Contacten-app naar de Apple Watch. Daardoor is het mogelijk om via je horloge door je contacten te scrollen. Bijvoorbeeld om een adres te vinden. Contacten zijn via de app ook te delen met anderen.

Met de nieuwe Muziek-app wordt het mogelijk om via je Apple Watch liedjes, albums en afspeellijsten te delen via Berichten of Mail.

