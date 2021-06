iOS 15 onthuld: deze 13 functies komen dit jaar naar je iPhone

Apple heeft iOS 15 officieel gepresenteerd. De nieuwe iPhone-update gaat beter om met je privacy, opent de aanval op videobeldiensten als Zoom en voegt nieuwe functies toe voor AirPods. Dit is alles wat je moet weten over iOS 15 in één artikel.

iOS 15 officieel onthuld: dit moet je weten

Apple doet iOS 15 uit de doeken tijdens de WWDC 2021-keynote. Deze jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs vindt voor het tweede jaar op rij volledig digitaal plaats. iOS 15 is in alle opzichten het logische vervolg op de iOS 14, de grote update van 2020. Dit zijn de nieuwe functies.

1. FaceTime leert van Zoom en komt naar Android

Het succes van videobeldiensten als Google Meet en Zoom is Apple niet ontgaan. Het bedrijf zet daarom volop in op FaceTime. Een grote toevoeging is Spatial Audio. Dankzij deze functie zorgt ervoor dat het geluid tijdens het bellen van een bepaalde richting komt.

Ook gebruikt de nieuwe versie van FaceTime kunstmatige intelligentie om achtergrondruis te filteren. Verder kun je voortaan een grid-weergave aanzetten. Dat is fijn, want hierdoor kun je alle andere personen in jouw videogesprek in één venster zien.

SharePlay

FaceTime krijgt in iOS 15 nog een nieuwe functie: SharePlay. Dankzij deze functie kun je allerlei soorten media met je vrienden delen via de videobel-app. Denk aan muziek, films en het delen van je scherm.

Verder werkt FaceTime vanaf iOS 15 ook op Android. Mensen met een Android-telefoon kunnen uitnodigingen van hun iPhone-vrienden accepteren en zo inbellen. FaceTime werkt straks ook via de browser van een computer.

2. Berichten

Ook de Berichten-app is onder handen genomen. De app wordt vanaf iOS 15 slimmer en kan bijvoorbeeld foto’s herkennen. Stuurt een vriend(in) jou een foto via Berichten, dan wordt deze automatisch in de Foto’s-app geplaatst.

3. Notificaties worden slimmer

De geruchten voorspelden het al: iOS 15 verbetert de Notificaties. Voortaan bundelt je iPhone meldingen die dezelfde strekking hebben, zoals binnengekomen e-mails en het nieuws waarin jij geïnteresseerd bent. De ‘samenvattingen’ voegen geen berichten van vrienden samen, zodat je geen mogelijk belangrijke informatie mist.

4. Focus

De iPhone heeft al jaren een Niet Storen-modus, maar vanaf iOS 15 wordt deze flink uitgebreid. Je kunt namelijk speciale gebruikersprofielen aanmaken voor wanneer je aan het werk bent, of juist even wil relaxen.

Zet je de ‘werkmodus’ aan, dan worden je meldingen van entertainment-apps (zoals Netflix) gedempt. Ben je vrij? Dan krijg je deze meldingen wel gewoon binnen.

5. Foto’s lezen

iOS 15 maakt de iPhone-camera slimmer. Je kunt bijvoorbeeld tekst lezen met de lens van je telefoon. Deze tekst kun je bovendien direct kopiëren of vertalen. Verder herkent de Camera-app voortaan objecten en dieren.

Zo kun je bijvoorbeeld direct opzoeken wat voor soort hond je tegenkomt, simpelweg door je iPhone-camera even op de harige vriend te richten. De Camera-app werkt hiervoor uiteraard samen met Siri.

6. Wallet-app gaat je (Amerikaanse) rijbewijs vervangen

Je gebruikt de Wallet-app op je iPhone misschien al voor Apple Pay, maar als het aan Apple ligt gebruik je de app straks ook voor je rijbewijs.

Tenminste, als je in Amerika de weg op mag. Vanaf deze herfst kun je de Wallet-app namelijk gebruiken om je Amerikaanse rijbewijs in te scannen. Ook (Amerikaanse) identiteitsbewijzen kun je vanaf dan in de Wallet-app plaatsen.

7. Weer-app vertelt hoe goed de lucht is

Ook deze toevoeging hadden we zien aankomen: iOS 15 verbetert de Weer-app. Voortaan kun je via die app bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in steden checken. Deze data wordt aangeleverd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

Verder kun je vanaf iOS 15 bijvoorbeeld de temperatuur op full screen bekijken en de verwachte neerslag per (deel)gebied.

8. Verbeteringen voor AirPods

Gebruik je AirPods? Dan hebben we goed nieuws voor je, want iOS 15 gaat je oortjes beter maken. De AirPods krijgen bijvoorbeeld een speciale audiostand voor mensen met (lichte) gehoorproblemen. Deze functie vermindert achtergrondruis en legt nadruk op wat de ander tegen je zegt.

En ben je de AirPods kwijt? Vanaf iOS 15 kun je de Apple-oordopjes beter opsporen via de Zoek Mijn-app van de iPhone. Verder komt Spatial Audio naar de Apple TV.

9. Apple zet in op privacy

Apple zet met iOS 15 volop in op privacy. De standaard Mail-app op je iPhone verbergt bijvoorbeeld je IP-adres, wat je kunt zien als het adres van je internetverbinding.

Ook pixels, die marketeers gebruiken om jou in de gaten te houden, worden standaard geblokkeerd als je Safari gebruikt.

Via een speciale nieuwe functie kun je daarnaast ‘privacyrapporten’ opvragen. In het instellingenmenu van je iPhone kun je zo achterhalen hoe nauw apps en websites met jouw privacy omgaan.

10. Nieuw iCloud-abonnement

Heb je momenteel een abonnement op iCloud? Dan hebben we goed nieuws voor je. Apple geeft de cloudopslagdienst straks namelijk een nieuwe naan. Met iCloud Plus krijg je bijvoorbeeld meer privacy-opties tot je beschikking. Internetverkeer wordt bijvoorbeeld omgeleid waardoor zelfs Apple niet weet wat voor websites jij bezoekt.

11. Gezond met je iPhone

iOS 15 vernieuwt ook de Gezondheid-app op je iPhone. De app laat voortaan bijvoorbeeld weten hoe het met je gezondheid gaat. Heb je de afgelopen meer bewogen dan normaal? Dan krijg je hiervan een seintje. Ook wanneer je juist minder actief bent geweest, probeert de Gezondheid-app je weer te motiveren.

Deze data kun je trouwens ook delen met familie. Dit is bijvoorbeeld handig voor mantelzorgers. Zij kunnen op deze manier (bijvoorbeeld) een notificatie krijgen als de hartslag van hun moeder, zus, of partner onder een bepaald niveau valt. Hiervoor moet de drager wel bijvoorbeeld een Apple Watch dragen.

12. Smart home

Huizen worden steeds slimmer en de populariteit van smart homes is Apple niet ontgaan. Tegelijk met iOS 15 introduceert het bedrijf namelijk meerdere functies die het leven in en rondom het huis makkelijker moeten maken.

Je kunt je iPhone bijvoorbeeld gebruiken om de deur te openen. Uiteraard moet je hiervoor wel een ondersteund slot hebben hangen. Verder komt de Woning-app naar de Apple Watch met een zelfstandige app. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf je pols zien wie er voor je deur staat, en via je slimme deurbel met ze kletsen.

Ook nieuw: Siri komt naar smart home-producten van andere fabrikanten. Heel vreemd is deze beslissing niet, want grote concurrent Google Assistent doet dit al veel langer. Dankzij deze bredere ondersteuning kun je Siri straks ook gebruiken op een speaker die niet van Apple zelf is.

13. Extensies voor Safari

Gebruik jij Safari? Vanaf iOS 15 kun je extensies gebruiken in de iPhone-versie van Safari. Op die manier kun je bijvoorbeeld een grammaticachecker of wachtwoordenbeheer toevoegen en deze makkelijk vanuit de browser bedienen. De Mac-versie van Safari kon al langer overweg met extensies.

Wanneer kan ik iOS 15 downloaden?

Hoewel iOS 15 onthuld is, zullen we nog wel even moeten wachten op de definitieve release van de update. Deze verschijnt altijd in het najaar, tegelijk met de nieuwste iPhones. Ook zal de iPhone 13, die in het najaar wordt aangekondigd, standaard op iOS 15 draaien.

In de tussentijd verschijnen er echter meerdere bèta’s. Deze testversies komen eerst enkel voor ontwikkelaars beschikbaar, maar worden daarna ook uitgebracht voor reguliere gebruikers. Zodra we meer weten over de eerste iOS 15 bèta, lees je het op iPhoned.

