Refurbished Apple Watch 6 kopen: vergelijk alle aanbiedingen en vind de beste prijs

Geld besparen door een refurbished Apple watch 6 te kopen? Goed idee. Maar, gebruik dan wel eerst even onze prijsvergelijker. Daar bespaar je nóg meer! De Apple Watch 6 gaat ook nu nog prima mee en krijgt nog lang ondersteuning van Apple.

‘Refurbished’ is een ander woord voor ‘gereviseerd’. Het betekent dat de Apple Watch eerst van iemand anders is geweest en toen is opgeknapt. Daarna wordt het opnieuw in de verkoop gedaan. Dat is echter niet hetzelfde als tweedehands.

De voordelen van refurbished Apple Watch kopen

Door een refurbished Apple Watch te kopen geniet je van een aantal voordelen die je niet krijgt bij tweedehands producten. Deze zijn:

Garantie. Afhankelijk van de aanbieder kun je tot wel 3 jaar garantie krijgen op je aankoop. Je krijgt dus ook weer een bonnetje als garantiebewijs. 30 dagen niet goed geld terug. Door refurbished te kopen, geniet je van volledige kopersbescherming. Je hebt dus ook gewoon een wettelijke bedenktijd van 30 dagen. Een opgeknapt toestel dat altijd 100% functioneel is en vrij van virussen en dergelijke. Je helpt de natuur een handje door producten een tweede leven te geven. Dat is wel zo duurzaam.

Voor wie is een refurbished Apple Watch 6 het meest geschikt?

De Apple Watch series 6 is inmiddels al ingehaald door nieuwere versies. Toch wordt hij nog jaren ondersteunt en is nog altijd zeer relevant. Je koopt de refurbished Apple Watch 6 omdat je nu nog helemaal geen smartwatch hebt, maar er toch één wil.

Door een ouder toestel te kopen in combinatie met refurbished kun je behoorlijk besparen. Het feit dat hij niet zoveel geld meer kost, vind je dan ook zeer belangrijk.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Let er wel op dat je bij deze deals dan ook de meeste gebruikerssporen hebt.

Mocht je op zoek zijn naar beter kwaliteit, gebruik dan de filteropties aan de linkerkant. Daarmee zorg je ervoor dat het getoonde aanbod aansluit bij jouw interesses.

Klik vervolgens op de beste aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar bestel je jouw refurbished Apple Watch 6 zoals normaal.