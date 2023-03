De beste (en leukste) Apple Watch-wijzerplaten van dit moment

Heb je een Apple Watch en vind je de standaard wijzerplaten nogal saai? iPhoned laat je de beste (en leukste) wijzerplaten voor je Apple Watch zien!

De leukste wijzerplaten voor de Apple Watch

Wanneer je een Apple Watch hebt, weet je dat je standaard niet super veel keuze hebt voor een leuke wijzerplaat. Maar met de speciale app Facer heb je opeens veel meer opties. Wij laten je de zes leukste wijzerplaten voor je Apple Watch (Series 4 en hoger) van dit moment zien (die niet van Apple zijn).

Facer installeren en gebruiken

De app Facer is gratis te downloaden uit de App Store. Facer heeft ook een betaald abonnement waarmee je toegang krijgt tot nog veel meer wijzerplaten krijgt, maar dat is niet nodig. Er zijn volop gratis faces voor je Apple Watch te vinden in de app. Volg de onderstaande stappen om de app te installeren en in te stellen.

Watch Faces by Facer Little Labs, Inc. 9,2 (1.502 reviews) Gratis via App Store via App Store

De leukste wijzerplaten downloaden voor de Apple Watch met Facer Download de app Facer uit de App Store; Start de app en tik op de Apple Watch die je hebt; Veeg het aanbod van Facer Premium naar beneden; Tik op ‘Top Charts’ onderaan de app en open het tabblad ‘Top Free’; Blader door de lijst met wijzerplaten en tik op de wijzerplaat die je wilt installeren; Tik vervolgens op de blauwe knop naast het voorbeeld (soms moet je de wijzerplaat ook toestemming geven tot je Gezondheid-gegevens); De Apple Watch-app wordt geopend, tik op ‘Voeg toe aan ‘Mijn wijzerplaten”.

De nieuwe wijzerplaat verschijnt vanzelf op in de lijst met je wijzerplaten en op je Apple Watch. Wanneer je de nieuwe wijzerplaat aantikt in de Apple Watch-app op je iPhone, kun je vaak nog de complicaties aanpassen. Vergeet daarna niet om op ‘Stel in als huidige wijzerplaat’ te tikken.

Sommige wijzerplaten hebben verschillende versies. In dat geval moet je na het drukken op de blauwe knop, ook nog even voor ‘Create Watch Face’ kiezen. Vervolgens kies je de wijzerplaat die je wilt en tik je op ‘Voeg toe’.

Apple Watch wijzerplaten in Facer

Om een wijzerplaat uit onze lijst te installeren, tik je in Facer op ‘Explore’. Daarna typ je de naam van de Apple Watch-wijzerplaat in het zoekvak. Vervolgens tik je in de zoekresultaten op de juiste wijzerplaat.

1. Tetris Tetrimino Stack

Apple komt eind maart 2023 met een speciale film over Tetris op Apple TV Plus. Daarom moesten we deze Tetris-wijzerplaat wel in deze lijst zetten.

2. Godzilla

Deze grappige Godzilla wijzerplaat, mag niet ontbreken op je smartwatch. Het lijkt net of deze populaire Kaiju de tijd voor je uitschreeuwt.

3. Retro Feels

Voor fans van Star Trek is deze wijzerplaat een must. De wijzerplaat heeft veel weg van LCARS, het besturingssysteem voor computers dat gebruikt wordt in het Star Trek-universum.

4. Marvel

Superhelden zijn razend populair. Daarom is deze wijzerplaat van Marvel perfect voor je Apple Watch!

5. The Starry Night

Het is een van de bekendste schilderijen van Vincent van Gogh: De Sterrennacht. Nu kun je dit prachtige schilderij op je Apple Watch voor altijd bij je dragen.

6. Verstappen 1 car Portraits

Nu het Formule 1-seizoen weer is begonnen, mag een bijbehorende wijzerplaat niet ontbreken. Met deze wijzerplaat van Max Verstappen komt het helemaal goed!

En de Apple Watch Series 3?

De app Facer heeft ook wijzerplaten voor Apple Watch Series 3. Maar voor deze oude Apple Watch zijn er nog maar weinig (gratis) wijzerplaten beschikbaar. Daarom zijn de wijzerplaten uit onze lijst niet altijd beschikbaar voor de oudere smartwatch. Vanaf de Apple Watch Series 4 zijn alle wijzerplaten wel in te stellen.

Apple Watch kopen

Heb je nog een Apple Watch Series 3 en wil je upgraden? Of ben je van plan om voor het eerst een Apple Watch te kopen? Check dan in ieder geval de Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned. Je kunt dan makkelijk en snel alle aanbiedingen en deals van winkels met elkaar vergelijken. De Apple Watch is onder andere te filteren op kleur, garantietermijn en levertijden.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een prima alternatief!

