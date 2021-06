Apple presenteert watchOS 8: Apple Watch wordt nog sportiever

Apple heeft watchOS 8 officieel onthuld tijdens de WWDC 2021 keynote. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen die dit najaar naar de Apple Watch komen.

watchOS 8 officieel onthuld

De Apple Watch krijgt dit najaar weer een grote softwarematige opknapbeurt: dan brengt Apple watchOS 8 uit, de volgende grote update voor de smartwatch. watchOS 8 richt zich opnieuw op gezondheid.

Zo wordt de Ademhaling-app aangepast en komt Apple met de Mindfullness-app, met een nieuwe animatie die je kan gebruiken om je ademhaling te controleren. Daarnaast kan je Apple Watch meten wat je hartslag is als je slaapt, waarbij alle informatie wordt opgeslagen in de Gezondheid-app. Daarnaast komen er twee nieuwe work-outs naar watchOS 8: tai chi en pilates.

Daarnaast komt watchOS met een nieuwe watchface, waarbij portretfoto’s op je wijzerplaat worden getoond. Het werkt simpel: het gezicht van de persoon op de foto is extra goed zichtbaar omdat de achtergrond wazig is. Je kan bovendien aan de Digitale Kroon draaien om iets te zoomen op je wijzerplaat. De Foto’s-app op de Apple Watch is bovendien vernieuwd, waardoor je makkelijk kiekjes via de Mail- en Berichten-app vanaf je smartwatch kan versturen. Ook komt er een Herinneringen-functie naar de applicatie.

Het wordt bovendien makkelijker en fijner om berichten te sturen op je Apple Watch. Zo kun je woorden vormen door ze simpelweg aan te tikken. Ook kun je makkelijker emoji en foto’s sturen van je smartwatch.

Verder zijn er een heleboel kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo kun je nu meerdere timers tegelijk instellen, komt er een Contacten-app voor je telefoonlijst en een Tips-app die je helpt bij het ontdekken van je nieuwe smartwatch. Verder kunnen meer apps straks gebruikmaken van de always-on-functionaliteit van de Apple Watch.

Wanneer komt watchOS 8 uit?

watchOS 8 verschijnt in het najaar van 2021, waarschijnlijk tegelijk met de Apple Watch Series 7. Voordat dit zover is, verschijnen er eerst meerdere bètaversies. De eerste watchOS 8 bèta zal waarschijnlijk al in de loop van deze week beschikbaar komen, al is deze enkel voor ontwikkelaars bedoeld. Volgende maand, in juli, komt een publieke bètatest beschikbaar die iedereen op zijn Apple Watch kan installeren.

WWDC 2021 op iPhoned

WWDC 2021 is afgelopen en op iPhoned heb je alle aankondigingen kunnen volgen. Hieronder zetten we de onthullingen van Apple op een rijtje. Of check de WWDC 2021 round-up voor als je liever een samenvatting leest.