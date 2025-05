Eerste Apple-event van 2025 komt eraan: dit moet je weten

Het eerste Apple-event van 2025 vindt binnenkort plaats! Benieuwd wat je kunt verwachten? Deze aankondigingen komen eraan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WWDC 2025

Het eerste Apple-event van 2025 komt eraan! Op maandag 9 juni organiseert Apple het eerste evenement van het jaar. Die dag vindt de WWDC plaats, waarbij de belangrijkste software-updates van 2025 worden gepresenteerd. Apple onthult dan welke nieuwe functies er naar iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 en visionOS 3 komen. De verwachtingen zijn hooggespannen, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuw ontwerp voor meerdere besturingssystemen.

Volgens geruchten krijgen iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 een vernieuwde interface, dat we op hét Apple-event van 2025 voor het eerst zullen zien. De besturingssystemen nemen veel elementen over van visionOS, de software die speciaal voor de Apple Vision Pro is ontwikkeld. We zien daardoor meer transparante kaders, opvallende buttons en mogelijk ronde symbolen bij alle apps. Benieuwd naar het nieuwe design van iOS 19 (en iPadOS 19)? Bekijk dan hier de verwachtingen!

Véél nieuwe functies

Op het eerste Apple-event van 2025 presenteert het bedrijf alle nieuwe functies die later dit jaar worden uitgebracht. Voor zowel de iPhone als iPad wordt een compleet nieuwe Camera-app verwacht, met een aangepaste indeling. Ook wordt Siri verbeterd en komt Apple Intelligence mogelijk beschikbaar in meer talen, waaronder Nederlands. Eerder deze maand heeft Apple al de eerste functies van iOS 19 onthuld.

Daarnaast krijgt de Gezondheid-app op de iPhone een nieuwe coach, die gezondheidstips en fitnessadvies kan geven. Deze gezondheidscoach zien we vermoedelijk ook terug in watchOS 12. Het besturingssysteem van de Apple Watch neemt waarschijnlijk ook elementen over van visionOS, maar krijgt geen compleet nieuwe interface. Wel komt Apple Intelligence voor het eerst naar watchOS, waarbij de features worden ingeladen via de iPhone. Daarover horen we bij het eerste Apple-event van 2025 zonder twijfel meer.

Apple-event met nieuwe hardware?

Welke nieuwe functies naar macOS en tvOS komen is nog onduidelijk, er zijn nog weinig geruchten over deze besturingssystemen opgedoken. Op de WWDC kondigt Apple traditiegetrouw de belangrijkste software-updates aan, maar het is goed mogelijk dat we dit jaar ook nieuwe hardware zullen zien. De Mac Pro met M4 Ultra-chip, iMac Pro met M4 Pro-chip en de nieuwe HomePad worden mogelijk aangekondigd bij het eerste Apple-event van 2025.

Laatstgenoemde is een compleet nieuw apparaat van Apple, dat de HomePod combineert met de Apple TV en de iPad mini. De tweede generatie van de AirTag wordt eveneens dit voorjaar verwacht, waarbij het volgende Apple-event van 2025 mogelijk een goed moment is om de nieuwe tracker aan te kondigen. Op maandag 9 juni weten we zeker welke functies en toestellen Apple presenteert. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!