Zó goed zijn de nieuwe iPhones van 2025 (iPhone-nieuws #39)
Maurice Snijders
27 september 2025, 16:00
3 min leestijd
Zó goed zijn de nieuwe iPhones van 2025 (iPhone-nieuws #39)

Reviews van de splinternieuwe iPhone Air en de iPhone 17 Pro (Max). Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

iPhone 17 Pro (Max) review: Apple’s mooiste déjà vu tot nu toe

iPhone 17 Pro en iPhone 17 pro Max naast elkaar

We hebben er natuurlijk weer een jaar op moeten wachten, maar Apple heeft de nieuwe iPhone 17 Pro (Max) uitgebracht! Dit jaar is dat stiekem wel iets speciaals, want het design van de nieuwe Pro’s is behoorlijk flink onder handen genomen. De hoogste tijd om deze nieuwe topmodellen aan de tand te voelen!

Dit is ons oordeel

iPhone 17 review: de normale iPhone is stiekem een Pro geworden

iphone 17 paars review

Apple heeft de iPhone 17 onthuld! De ‘normale’ iPhone van 2025 heeft een aantal langverwachte updates gekregen. Heb je dit jaar nog wel een iPhone 17 Pro nodig, of is het basismodel meer dan voldoende? En voor welke prijzen haal je de nieuwste iPhone? Wij vertellen het in deze review van de iPhone 17!

Lees hier de review

iPhone Air review: slank in design, maar dik in orde

iphone air review

De iPhone Air is bijna net zo duur als de iPhone 17 Pro. Alleen betaal je bij de Air in mindere mate voor de prestaties en in meerdere mate voor het design. Niet dat de Air slecht presteert, maar er zijn ook wel een paar dingen die wat achter blijven. We zetten onze bevindingen van de iPhone Air in deze review voor je op een rij!

Dit vinden we ervan

Eindelijk: Apple Intelligence komt beschikbaar in het Nederlands (met deze update)

iphone nieuws

Apple Intelligence komt eindelijk beschikbaar in het Nederlands! Op maandag 22 september heeft Apple aangekondigd dat alle nieuwe functies vanaf iOS 26.1 in het Nederlands te gebruiken zijn. Dat betekent dat je iPhone er binnenkort veel meer functies bijkrijgt, want vrijwel alle applicaties worden uitgebreid met Apple Intelligence.

Dit is wanneer

3 Spotify-functies die je beter kunt uitschakelen (op deze manier)

spotify drie functies

Luister jij naar Spotify? Dan krijg je er regelmatig nieuwe functies bij. De muziekdienst voert vaak handige veranderingen door, maar dat is niet altijd het geval. Het is daarom aan te raden om af en toe de instellingen te controleren, omdat nieuwe features soms standaard aan staan. Deze drie functies kun je beter uitschakelen in Spotify!

Dit zijn de functies

Deze fout in iOS 26 zorgt ervoor dat jij je verslaapt (en zo los je het op)

apple wekker sluimerduur

Gebruik jij je iPhone ook elke ochtend als wekker? Dan moet je echt even iets controleren. Misschien heb je het al ontdekt, maar bij sommige iPhones met iOS 26 staat het wekkergeluid namelijk opeens een stuk zachter ingesteld. En dat wil je natuurlijk niet, omdat je dan het risico loopt om je te verslapen.

Zo los je het op

watchOS 26.0.1 is uit (maar alleen voor deze Apple Watch)

watchos 26 header

Apple heeft alweer een nieuwe softwareversie uitgebracht! Voor de Apple Watch is watchOS 26.0.1 nu beschikbaar, waarmee Apple weer nieuwe functies voor de smartwatch activeert. De update is alleen niet voor iedereen beschikbaar. Het gaat namelijk om een update voor één specifiek model.

Voor dit model

Deze nieuwe functie maakt de AirPods Pro 3 écht uniek (en zo werkt die)

airpods pro 3 unieke functie

De nieuwe generatie van de AirPods Pro is beschikbaar! Apple heeft de AirPods Pro 3 aangekondigd op dinsdag 9 september. De geavanceerde oortjes zijn voorzien van een verbeterde pasvorm én veel nieuwe functies. Eén van die nieuwe features werd al jaren verwacht en maakt de AirPods Pro 3 uniek.

Dit is de functie

iPhone 17 blijkt heel gevoelig voor krassen (door dit onderdeel)

iphone 17 pro

Bij de release van nieuwe iPhones is het eerste weekend erg interessant, want dat is hét moment waarop mogelijke problemen van de toestellen opduiken. Dat is bij de iPhone 17 Pro (Max) inderdaad het geval, want ze blijken erg gevoelig voor krassen. De achterkant van de Pro-modellen vertoont in veel winkels zelfs al diepe krassen.

Hier komt het door

Meer iPhone-nieuws

Bron afbeelding: macrumors
Achtergrond iPhone Apple Watch Apple AirPods Pro 3 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone Air Apple Watch Ultra 3

