Eindelijk: Apple Intelligence komt beschikbaar in het Nederlands (met deze update)

Goed nieuws als je aan het wachten bent op Apple Intelligence, want alle functies komen eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Dit is wanneer!

Apple Intelligence in Nederland

Apple Intelligence komt eindelijk beschikbaar in het Nederlands! Op maandag 22 september heeft Apple aangekondigd dat alle nieuwe functies vanaf iOS 26.1 in het Nederlands te gebruiken zijn. Dat betekent dat je iPhone er binnenkort veel meer functies bijkrijgt, want vrijwel alle applicaties worden uitgebreid met Apple Intelligence. Apple kondigde alle nieuwe functies al in 2024 aan, maar vertaalde de techniek nooit naar het Nederlands.

Het is al langer mogelijk om Apple Intelligence in Nederland te gebruiken, maar daarvoor moest je de instellingen van je iPhone aanpassen naar het Engels. Daar brengt iOS 26.1 verandering in, want Apple Intelligence kun je na het installeren van de update eindelijk in het Nederlands gebruiken. Met iPadOS 26.1 en macOS 26.1 komen alle nieuwe functies ook naar de iPad en Mac, waardoor de apparaten veel slimmer worden. Bekijk hier welke toestellen van Apple ondersteuning hebben voor Apple Intelligence.

Véél nieuwe functies

Apple Intelligence brengt veel nieuwe functies in het Nederlands naar de iPhone, iPad en Mac. Zo kun je zelf afbeeldingen samenstellen in Image Playground, een nieuwe applicatie die naar alle Apple-apparaten komt. In deze app voer je beschrijvingen, afbeeldingen en andere suggesties toe, Apple Intelligence maakt vervolgens een plaatje gebaseerd op deze opdrachten. Deze afbeeldingen worden opgeslagen in Image Playground en kun je eenvoudig toevoegen aan je fotobibliotheek.

Het is met Apple Intelligence in het Nederlands niet alleen mogelijk om je eigen afbeeldingen te maken, je kunt met Genmoji ook je eigen emoji samenstellen. Gebaseerd op een persoon of emoji kun je met behulp van thema’s, suggesties, kostuums en gezichtsuitdrukkingen een Genmoji creëren. Deze wordt vervolgens via WhatsApp, Berichten of een andere berichtendienst gedeeld als sticker, zodat deze voor alle gebruikers zichtbaar is. Dat geldt ook voor gebruikers zonder Apple Intelligence.

Schrijfhulp en slimmere Siri

Het wordt met Apple Intelligence veel gemakkelijker om zelf afbeeldingen en emoji te creëren in het Nederlands, maar dat is nog lang niet alles. Met Apple Intelligence krijgen je iPhone, iPad en Mac(Book) er een handige schrijfhulp bij. Deze nieuwe functie kan teksten herschrijven, samenvatten en verbeteren. Daarnaast is het eenvoudiger om de toon van de tekst aan te passen en kan de schrijfhulp taal- en spelfouten verbeteren.

Gebruik je regelmatig Siri? De stemassistent wordt veel slimmer met Apple Intelligence, want Siri wordt uitgebreid met meer taalmodellen. Siri begrijpt daarnaast beter wat op het scherm staat en kan meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren. De stemassistent kan bijvoorbeeld een foto kunnen omzetten naar een ander bestand en deze vervolgens verzenden naar een contactpersoon in je lijst. Met Apple Intelligence in het Nederlands kun je deze opdrachten in één keer invoeren bij Siri.

Release van Apple Intelligence

Apple Intelligence maakt daarnaast de Mail-app van Apple veel overzichtelijker. Alle mails worden gesorteerd door kunstmatige intelligentie. Zo zie je belangrijke berichten eerder dan mails die niet tijdafhankelijk zijn. Dat geldt ook voor notificaties, die op een slimme manier worden geordend en worden samengevat. Over de privacy hoef je geen zorgen te hebben, want alle taken worden lokaal op je iPhone, iPad en Mac gedraaid.

We hoeven niet lang meer te wachten op Apple Intelligence, de nieuwe techniek komt met iOS 26.1 naar je iPhone. De iPad en Mac(Book) krijgen iPadOS 26.1 en macOS 26.1 op hetzelfde moment. Het is de verwachting dat Apple deze updates eind oktober uitbrengt. Als we kijken naar voorgaande softwareversies is een release in de week van 27 oktober 2025 aannemelijk. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct weet wanneer Apple Intelligence in het Nederlands te gebruiken is!