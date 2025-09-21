Deze nieuwe functie maakt de AirPods Pro 3 écht uniek (en zo werkt die)

Apple heeft de AirPods Pro 3 aangekondigd, met een opvallende nieuwe feature. Deze functie maakt de AirPods Pro 3 echt uniek!

AirPods Pro 3

De nieuwe generatie van de AirPods Pro is beschikbaar! Apple heeft de AirPods Pro 3 aangekondigd op dinsdag 9 september. De geavanceerde oortjes zijn voorzien van een verbeterde pasvorm én veel nieuwe functies. Eén van die nieuwe features werd al jaren verwacht en maakt de AirPods Pro 3 uniek. Het is met de AirPods Pro in 2025 voor het eerst mogelijk om je hartslag op te meten. De AirPods Pro 3 zijn Apple’s eerste oortjes met deze functie.

Het is al langer mogelijk om je hartslag te meten met je Apple Watch. Met de AirPods Pro 3 heb je geen Apple Watch meer nodig voor de functie, want de oortjes kunnen dan ook hartslagmetingen doen. Deze metingen zijn vooral bedoeld voor trainingen, zodat je tijdens een work-out je hartslag ziet in de Conditie-app op je iPhone. Na het afronden van je training kun je meer gegevens over je hartslag zien, zoals je gemiddelde hartslag en de verschillende hartslagzones.

Zo werkt de hartslagmeter

De AirPods Pro 3 hebben kleine ledlampjes, waarmee de oortjes je hartslag meten tijdens een training. Voor deze meting combineren de AirPods alle gegevens van de leds, die maar liefst 256 keer per seconde een onzichtbare lichtpuls afgeven. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens van de versnellingsmeters in de AirPods. Alle verzamelde informatie zorgt voor een nauwkeurige hartslagmeting, die je terugziet in de Conditie-app.

De nieuwe functie van de AirPods Pro 3 geeft niet alleen inzicht in je hartslag, maar helpt ook met het bijhouden van alle verbrande calorieën tijdens een work-out. Deze kunnen beter bijgehouden worden met behulp van de hartslagmeter. Zo zie je precies hoe intensief je training was en hoeveel calorieën je hebt verbrand. Voor deze gezondheidsfuncties heb je met de AirPods Pro 3 eindelijk geen Apple Watch meer nodig.

Leds in de AirPods Pro 3.

Betere AirPods, lagere prijs

Bij de AirPods Pro 3 zien we naast de hartslagmeter meer nieuwe functies. Zo is de ruisbeheersing sterk verbeterd, volgens Apple is de actieve ruisonderdrukking zelfs tot twee keer beter in vergelijking met de AirPods Pro 2. Dat betekent dat de AirPods Pro 3 geen moeite meer hebben met drukke ruimtes, want ze houden storende achtergrondgeluiden veel beter tegen. Dat gaat niet ten koste van de accu, want je hebt tot wel acht uur luistertijd met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld.

Verder zijn de AirPods Pro 3 beter stof-, zweet- en waterbestendig en is de pasvorm verbeterd. De oortjes komen standaard met vijf siliconen opzetstukjes, zodat er voor iedereen een passende maat bij zit. Dat de AirPods Pro 3 over veel nieuwe functies beschikken zien we gelukkig niet terug in de prijs, Apple heeft de startprijs van de AirPods Pro dit jaar zelfs verlaagd.